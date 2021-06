Invita IMSS a derechohabientes y no derechohabientes a realizarse vasectomía

La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala invita a todos los varones a realizarse la vasectomía. Es un método anticonceptivo definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado o que no desea tenerlos.

Este procedimiento quirúrgico se aplica en el Hospital General de Zona (HGZ) número uno y en el Hospital General de Subzona con Unidad de Medicina Familiar (HGSZ/MF) número 8, ambos en la ciudad de Tlaxcala, del 14 al 18 de junio de 2021.

Los interesados en realizarse la vasectomía deben presentarse en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de su adscripción y en el caso de los no asegurados, en la UMF más cercana a su domicilio, presentando su cartilla nacional de salud o su credencial de elector.

La vasectomía es un método de planificación familiar altamente efectivo, por lo que quienes estén interesados por conocer más sobre el método o realizársela, deben acudir con su médico familiar o con el director de la UMF que le corresponda.

En caso de ser afirmativa su aceptación para la realización de la vasectomía, el médico familiar o el director de la UMF le extenderá la autorización para presentarse en cualquiera de los dos hospitales IMSS de la ciudad de Tlaxcala y realizar la cirugía.

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos para la salud, no produce impotencia ni cáncer; no disminuye la libido, ni la capacidad para tener orgasmos.

Este procedimiento se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el varón esté satisfecho con el número de hijos concebidos y lo solicite de manera voluntaria.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Se reitera a la población en general la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias como: mantener la sana distancia, lavado correcto de manos, aplicación de gel alcoholado al 70 por ciento y el uso correcto de cubrebocas.