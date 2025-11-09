Domingo, noviembre 9, 2025
Educación

Invita Icatlax a Jornada de Servicios de Belleza en el Jardín Botánico de Tizatlán

La Redacción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) invita a la población en general a participar en la Jornada de Servicios de Belleza que se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre, a las 10 horas, en la explanada del Jardín Botánico de Tizatlán.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán acceder a servicios de corte de cabello, peinado, planchado de ceja y rizado de pestañas, con una cuota de recuperación voluntaria.

El objetivo de esta actividad es que las alumnas de los cursos de belleza del Icatlax pongan en práctica los conocimientos adquiridos en sus talleres y se preparen para emprender o integrarse al mercado laboral, fortaleciendo su experiencia profesional.

El director general del Icatlax, Juan Javier Potrero Tizamitl señaló que estas jornadas representan una oportunidad para vincular la formación con la comunidad.

“A través de estas actividades, nuestras alumnas pueden aplicar lo aprendido y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio útil a la ciudadanía. El Icatlax impulsa el talento y el esfuerzo de quienes buscan mejorar su futuro a través del trabajo y la preparación constante”, destacó.

Potrero Tizamitl subrayó que este tipo de acciones acercan los servicios del instituto a la población, promueven el autoempleo y fortalecen la capacitación con sentido social, una de las prioridades del gobierno del estado.

Con estas jornadas, el Icatlax reafirma su compromiso con la formación para el trabajo, la inclusión y el bienestar de las familias tlaxcaltecas.

