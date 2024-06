Invita gobierno estatal a exposición colectiva realizada por la comunidad estudiantil de la EDART

El gobierno del estado, a través de la Coordinación de Comunicación (CCOM), en conjunto con la Escuela de Arte de Tlaxcala (EDART), invita al público en general a conocer la exposición colectiva de obra realizada por la comunidad estudiantil, exhibida en el lobby de la CCOM, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas.

Los asistentes conocerán el trabajo desarrollado por los 10 expositores (estudiantes) que cursan la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la EDART, quienes plasmaron a través de distintas técnicas sus obras pictóricas.

Al respecto, Araceli Cortez Rivera comparte que su trabajo llevará a los asistentes a una exploración de emociones que van desde la pérdida de un ser querido y transitará por la identificación de la identidad para encontrar la creatividad que proporciona un reconocimiento.

“Realmente es muy amplio aprender sobre el arte. Sin embargo, no hay que dejar perder nuestra identidad, lo que más interesa y gusta a uno”, comenta.

La exposición, que fue inaugurada el pasado 31 de mayo y concluirá el 28 de este mes, acerca a los asistentes a múltiples experiencias. Es el caso de una obra realizada bajo una técnica muy artesanal titulada “Lógica de un sueño”, del autor Omar Castillo Muñoz.

“Traté de poner objetos físicos que es el caos que existe en los sueños de las personas, generalmente no soñamos con cosas fijas, son cosas que se van transformando, no tienen sentido; son combinaciones muy aleatorias de cosas que no tienen relación, un tenedor, un libro, una figura de porcelana, una cruz, un zapato; para las que busqué una composición en un ambiente onírico en un marco con un puntal y una circunferencia que puede posicionarse según la preferencia del espectador”, indica.

La exposición colectiva es una ventana única para apreciar el talento local y el resultado del arduo trabajo realizado en los talleres de la EDART y es una oportunidad para celebrar la creatividad y la expresión artística en todas sus formas.

Los autores de esta exposición colectiva son: Dafne Itzel Rugerio Huitzil, Fanny Tlilayatzi Cuat, José Alfonso Calvario Hernández, Karlo Damian Huerta, Miriam Xicotencátl Muñoz, Montserrat Olivo Calva, Noemi Xochitemol Solis, y Yaneli Yolett Tlilayatzi Cuat.