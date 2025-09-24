Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasEducación

Invierte gobierno estatal 18 mdp en uniformes para educación básica y bachillerato

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el arranque oficial del programa de Uniformes Escolares Gratuitos para niñas, niños y jóvenes de Educación Básica y Centros de Bachillerato Estatal (CEBES) correspondiente al ciclo escolar 2025–2026, reafirmando el compromiso de su administración con la equidad, el bienestar familiar y el fortalecimiento de la identidad escolar.

- Anuncio -

“Desde hace muchos años luchamos porque las familias recibieran este apoyo. Hoy es una realidad: invertimos 18 millones de pesos para entregar 36 mil uniformes en 635 escuelas de todo el estado. Así, ayudamos a los padres de familia con un gasto menos y generamos empleo a los textileros de Tlaxcala”, dijo en su discurso.

Cuéllar Cisneros destacó que este programa también tiene un sentido social y productivo, pues los uniformes son confeccionados por talleres locales. “Los beneficios se queden en Tlaxcala. Los uniformes no solo representan igualdad y pertenencia, también generan oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

La mandataria estatal también dio a conocer que, por primera vez, se incorporó la entrega de 2 mil pares de tenis para estudiantes de educación especial y algunos preescolares unitarios, elaborados con tela tradicional tlaxcalteca, con una inversión de un millón de pesos.

- Advertisement -

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández reconoció que el programa de uniforme único iniciado en esta administración ha marcado un cambio profundo, pese a que fue complicado ejecutarlo y con decisiones complejas.

“Gracias, gobernadora, por transformar la vida pública de Tlaxcala y por darnos instrucciones claras para garantizar que cada niño y niña tenga igualdad de condiciones. Este modelo favorece la economía familiar, la movilidad escolar y hasta la inclusión de género en actividades deportivas”, explicó.

Meneses Hernández precisó que la distribución de estos uniformes se hará en 615 escuelas de educación básica y en 20 CEBES. También recordó que el diseño único responde a criterios de practicidad y equidad, pues “el uniforme único no significa tener solo uno, sino un modelo que evita gastos excesivos”.

- Advertisement -

Por último, la presidenta de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez agradeció a la gobernadora por este apoyo y por las gestiones a favor del municipio, toda vez que consideró que este gesto simboliza igualdad, así como el acompañamiento del gobierno a la niñez con diversas ayudas, programas y políticas públicas.

“Un uniforme no solamente es una prenda, es la oportunidad de que cada estudiante se sienta parte de una comunidad, de que cada niña y niño inicia el ciclo escolar con la certeza de que su esfuerzo cuenta y que detrás de él está el respaldo de las familias, las escuelas y las autoridades”, aseveró.

En el acto también se reconoció el respaldo del Congreso local para aprobar los recursos destinados al programa y se destacó que gracias al trabajo coordinado entre los diferentes poderes y niveles de gobierno, hoy cientos de niñas y niños inician el ciclo escolar con mejores oportunidades.

El programa de Uniformes Escolares Gratuitos abarca a preescolar, primaria, secundaria, telesecundarias, escuelas indígenas, centros de atención múltiple, internados, albergues, Conafe y CEBES, consolidando una estrategia de inclusión y apoyo a más de 36 mil estudiantes tlaxcaltecas.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex

La Jornada -
Ciudad de México. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo compró una cuarta parte de las acciones de Banamex, en una operación que marca el...

Alumnos piden destitución de directora del Tecnológico de Texmelucan

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de 50 estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus San Martín Texmelucan, realizaron una manifestación este miércoles frente a las instalaciones para...

COTIC pide que se suspenda fumigación vs. dengue en Cuetzalan

Martín Hernández Alcántara -
El Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) solicitó al ayuntamiento de ese municipio detener la jornada de fumigación contra el dengue iniciada...

Más noticias

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...

Petro pide abrir un “proceso penal” contra Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue...
00:01:12

Igual que en territorio mexicano, Salinas Pliego arrastra adeudos fiscales en EU, no paga lo que debe: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La fianza que tuvo que pagar el empresario Ricardo Salinas Pliego, derivada de un juicio que enfrenta en Nueva York, se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025