Invierte gobierno estatal 18 mdp en uniformes para educación básica y bachillerato

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el arranque oficial del programa de Uniformes Escolares Gratuitos para niñas, niños y jóvenes de Educación Básica y Centros de Bachillerato Estatal (CEBES) correspondiente al ciclo escolar 2025–2026, reafirmando el compromiso de su administración con la equidad, el bienestar familiar y el fortalecimiento de la identidad escolar.

- Anuncio -

“Desde hace muchos años luchamos porque las familias recibieran este apoyo. Hoy es una realidad: invertimos 18 millones de pesos para entregar 36 mil uniformes en 635 escuelas de todo el estado. Así, ayudamos a los padres de familia con un gasto menos y generamos empleo a los textileros de Tlaxcala”, dijo en su discurso.

Cuéllar Cisneros destacó que este programa también tiene un sentido social y productivo, pues los uniformes son confeccionados por talleres locales. “Los beneficios se queden en Tlaxcala. Los uniformes no solo representan igualdad y pertenencia, también generan oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

La mandataria estatal también dio a conocer que, por primera vez, se incorporó la entrega de 2 mil pares de tenis para estudiantes de educación especial y algunos preescolares unitarios, elaborados con tela tradicional tlaxcalteca, con una inversión de un millón de pesos.

- Advertisement -

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández reconoció que el programa de uniforme único iniciado en esta administración ha marcado un cambio profundo, pese a que fue complicado ejecutarlo y con decisiones complejas.

“Gracias, gobernadora, por transformar la vida pública de Tlaxcala y por darnos instrucciones claras para garantizar que cada niño y niña tenga igualdad de condiciones. Este modelo favorece la economía familiar, la movilidad escolar y hasta la inclusión de género en actividades deportivas”, explicó.

Meneses Hernández precisó que la distribución de estos uniformes se hará en 615 escuelas de educación básica y en 20 CEBES. También recordó que el diseño único responde a criterios de practicidad y equidad, pues “el uniforme único no significa tener solo uno, sino un modelo que evita gastos excesivos”.

- Advertisement -

Por último, la presidenta de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez agradeció a la gobernadora por este apoyo y por las gestiones a favor del municipio, toda vez que consideró que este gesto simboliza igualdad, así como el acompañamiento del gobierno a la niñez con diversas ayudas, programas y políticas públicas.

“Un uniforme no solamente es una prenda, es la oportunidad de que cada estudiante se sienta parte de una comunidad, de que cada niña y niño inicia el ciclo escolar con la certeza de que su esfuerzo cuenta y que detrás de él está el respaldo de las familias, las escuelas y las autoridades”, aseveró.

En el acto también se reconoció el respaldo del Congreso local para aprobar los recursos destinados al programa y se destacó que gracias al trabajo coordinado entre los diferentes poderes y niveles de gobierno, hoy cientos de niñas y niños inician el ciclo escolar con mejores oportunidades.

El programa de Uniformes Escolares Gratuitos abarca a preescolar, primaria, secundaria, telesecundarias, escuelas indígenas, centros de atención múltiple, internados, albergues, Conafe y CEBES, consolidando una estrategia de inclusión y apoyo a más de 36 mil estudiantes tlaxcaltecas.