Invierte ayuntamiento de Tlaxcala más de 4 mdp en camión de volteo y grúa para servicios públicos

El ayuntamiento de Tlaxcala realizó la entrega de una grúa para alumbrado público y un camión de volteo a la Dirección de Obras Públicas, con una inversión total de poco más de 4 millones de pesos.

Durante el acto, el alcalde Alfonso Sánchez García entregó las llaves de las unidades al operador maniobrista Luis Enrique Segundo Flores.

En entrevista posterior, informó que ambas unidades permitirán atender los trabajos de mantenimiento urbano y mejorar los servicios públicos municipales. Explicó que la administración actual recibió la capital con equipos en malas condiciones. “Desgraciadamente también recibimos la capital con las dos grúas prácticamente inservibles. Bueno, una inservible y la otra caminando a duras penas”, apostilló.

Sánchez García precisó que el monto de la inversión fue de “alrededor de 4 millones de pesos, un poquito más, para la compra de ambas unidades”. Indicó que la grúa se destinará al mantenimiento del alumbrado público y a la poda de árboles, mientras que el camión de volteo servirá para labores de bacheo.

Sobre el estado del alumbrado público, señaló que los problemas reportados se deben a materiales de baja calidad instalados en la administración anterior. “Le pusieron fotoceldas de muy baja calidad y lo que se funde con frecuencia son las fotoceldas. Entonces, estamos haciendo la reposición constante y sustituyendo las lámparas que fallan”, explicó.

En materia de seguridad pública, el edil anunció la compra de motocicletas para la zona centro de la capital. “Vamos a hacer una adquisición de motocicletas con lo que vamos a lograr recuperar de la desincorporación de los vehículos que estaban en los corralones, que fueron alrededor de 56, si mal no recuerdo”, indicó.

Sánchez García estimó que el monto recuperado por la desincorporación es de aproximadamente un millón 100 mil pesos, lo que permitirá adquirir entre seis y siete motocicletas. “Estamos cotizando motocicletas que se ajusten de manera que podamos tener la mayor cantidad posible, pero que sean de buena calidad”, precisó.

Respecto a las obras públicas, el alcalde confirmó que la intervención reciente en la calle 20 de Noviembre fue de carácter temporal. “El hacer nada más el tramo implicaba alrededor de 2.5 millones de pesos. Estamos haciendo gestión, tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal, para ver si logramos hacer toda la calle completa”, informó.

Agregó que las gestiones para esta y otras obras se realizan ante el Senado de la República, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados. El monto total que se busca obtener es de aproximadamente 160 millones de pesos para rehabilitar 10 calles del municipio.

Entre las vialidades contempladas, mencionó la 20 de Noviembre, dos calles de la colonia Loma Xicohténcatl, una en Loma Bonita y otra a un costado de Soriana Ocotlán. “Son diferentes calles, la más barata cuesta 10 millones y la más cara 30 millones”, indicó.

Sobre el mercado sabatino, el alcalde informó que el ayuntamiento determinó que los comerciantes deberán instalarse a partir de las 12:01 horas del sábado. “La posición del ayuntamiento es que el mercado sabatino no es de viernes por la tarde”, señaló. Explicó que la medida fue acordada con representantes de los tianguistas y otros comerciantes.

Sánchez García recordó que previamente se había firmado un acuerdo para iniciar la instalación a las 8 de la noche del viernes, pero este no fue respetado. “Desgraciadamente no respetaron el acuerdo, se siguieron queriendo instalar antes de las 8 de la noche y eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión junto con los otros comerciantes”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes a respetar los acuerdos establecidos. “Para eso son las mesas de diálogo, para eso se firman los acuerdos y si se llega a un acuerdo, hay que respetarlo”. Añadió que este miércoles se llevaría a cabo una reunión con el secretario del ayuntamiento y representantes del tianguis para dar seguimiento al tema.