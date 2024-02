Inviable que Congreso autorice compensaciones por fin de mandato a munícipes: Campech

El Congreso del estado no autorizará ningún pago o bono por fin de mandato a los integrantes de los cabildos de las Comunas de la entidad, pues además de que éstos gozan de autonomía, los funcionarios emanados de elección popular no tienen derecho a un finiquito, sostuvo el diputado Ever Alejandro Campech Avelar.

Incluso, en su calidad de presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura local, sostuvo que cualquier compensación de este tipo debe ser aprobada solo por el pleno de los cabildos, ya que “nosotros como Poder Legislativo no autorizamos esas gratificaciones, solo las fiscalizamos”.

lo anterior, en referencia a la petición que hicieron integrantes del cabildo del municipio de San Juan Huactzinco, quienes solicitaron al Poder Legislativo y a su presidente municipal, Josué Guzmán Zamora, el pago de un bono o compensación por fin de mandato equivalente a lo que perciben como salario de siete quincenas.

Los regidores de esa Comuna Francisco Bersaín Pérez Valencia, Marvin Reyes Muñoz, Germán Armando Pérez Robles, María Guadalupe Suarez Sánchez y Lizeth Guzmán Guzmán, así como la síndica municipal, Miriam Meneses García, solicitaron al Congreso local dicho pago, al asegurar que tiene derecho y de paso, justificaron que afectarían las arcas municipales.

Los representantes populares justificaron su planteamiento al señalar que el artículo 40 de la Ley Municipal establece que los integrantes en funciones del ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta erogación deberá sujetarse a criterios de austeridad, equidad y proporcionalidad a la hacienda pública municipal, así como al trabajo desempeñado, y no afectará las demandas sociales ni los activos del municipio.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Finanzas fue enfático al señalar que por tratarse de cargos de elección popular, los regidores, síndicos y presidentes municipales no gozan del derecho al pago de un finiquito, pues éste solo opera, de manera legal, a favor de trabajadores de las Comunas.

“Todos aquellos funcionarios que son por elección popular no cuentan con las mismas prestaciones que a las de los trabajadores que son por contrato, porque ellos sí cuentan con un aguinaldo, una prima vacacional y desde luego con su finiquito correspondiente, pues este derecho les corresponde a los empleados, no así a los integrantes de los ayuntamientos”, apuntó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que los munícipes tengan acceso al pago de un bono o compensación, la cual “debieron prever en su proyecto de presupuesto, porque nosotros como diputados somos respetuosos de su autonomía en todos los sentidos, y en especial, en materia hacendaria, así que pueden tomar cualquier determinación pero no deben afectar los fondos federales ni los recursos ya comprometidos”.