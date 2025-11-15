Investigadores UATx y estudiantes del Cobat emprenden el Proyecto Monarca

Los centros de investigación en Reproducción Animal y de Ciencias Biológicas (CIRA y CICB) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) pusieron en marcha el , en colaboración con estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT) Plantel 08 Ixtacuixtla y su profesora, la Maestra Elia Martínez Álvarez.

Se trata de una iniciativa de ciencia comunitaria orientada a promover la conservación de la mariposa monarca mediante educación ambiental, investigación y creación de hábitats adecuados.

La propuesta busca fortalecer el conocimiento sobre esta especie emblemática de Norteamérica que cada mes de noviembre arriba a los bosques de oyamel en Michoacán y el Estado de México para hibernar, antes de emprender su ruta migratoria de retorno hacia Estados Unidos y Canadá. Su ciclo depende de plantas del género Asclepias, donde depositan sus huevos y se desarrolla la primera generación primaveral.

Como parte de las actividades, los estudiantes realizarán observaciones de campo durante un año para documentar el comportamiento, presencia y ciclo de vida de las monarcas en Tlaxcala. Entre las metas a mediano plazo se contempla la creación de un Jardín de Mariposas Monarca en el Jardín Etnobiológico Tlaxcallan de Ixtacuixtla y el establecimiento de una colonia de cría en cautiverio con fines de investigación científica.

El proyecto está encabezado por el Doctor Kurt Hoffman, Coordinador del CIRA; Doctora Citlalli Castillo, Doctora Gema Galindo, Doctora Mercedes Rodríguez Palma, Doctor José Luis Martínez y Pérez y Doctora Mariana Cuautle, quienes consolidan el compromiso de la UATx con la investigación, la sostenibilidad y la vinculación comunitaria.