Se desconoce si hay avance en las investigaciones sobre ataque a casa para migrantes: Dávila

A punto de cumplir medio año el robo e incendio perpetrados en contra del albergue para migrantes “La Sagrada Familia”, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aún no ha informado si hay algún avance en las investigaciones, afirmó Elías Dávila Espinoza, representante de esta casa.

El problema es que en este caso “no hay a quien acusar directamente” y los vecinos tampoco han realizado algún señalamiento que aporte algún indicio sobre el o los presuntos responsables, indicó.

“Seguimos lamentando el hecho y siguen las medidas de precaución y de seguridad para tratar de evitar otra agresión” hacia este sitio de refugio temporal para migrantes, principalmente centroamericanos, que pasan a descansar y a alimentarse, luego de varios días u horas de viaje a bordo del ferrocarril.

Ante esta situación, refirió que ha sido complicado que las autoridades vinculen a proceso a los atacantes del albergue, pues no hay descripción de rasgos físicos de los supuestos malhechores que la noche del 11 de septiembre de 2019 ingresaron a este lugar a robar y a prender fuego a las oficinas.

“Solo se presentó la denuncia y se dijo que la PGJE va a seguir las investigaciones, pero no se sabe si las ha realizado; el día de los hechos los peritos se presentaron a revisar las cosas quemadas y a recabar huellas, en caso de haberlas encontrado”, apuntó.

Anotó que hasta ahora el albergue ni la organización civil “Un Mundo, Una Nación” han valorado recurrir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Añadió que actualmente no han efectuado acciones enfocadas hacia el seguimiento de las indagaciones de ese suceso y otros que han ocurrido en contra de colaboradores de esta casa, pues han dado prioridad a los trabajos de atención a las y los migrantes que pasan no solo a descansar sino a asearse.

“Es muy absorbente la tarea que se realiza” en el albergue “La Sagrada Familia”, de Apizaco, pues la marcha de la población centroamericana para cruzar la frontera norte en busca de trabajo en Estados Unidos, no se ha detenido.

Mencionó que este recinto recibe diariamente a entre 70 y 80 personas, por lo que es “difícil dirigir al equipo hacia otras actividades” que no sean las de preparar los alimentos y organizar el trabajo interno. Confió en que no se registren más agresiones, pues en lo que va del año no se ha cometido ninguna en contra de esta casa ni de sus voluntarios.