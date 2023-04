Investigación de FGR sobre narcomanta determinará si hay presencia de delincuencia organizada: Segob

El resultado de la investigación que realice la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a una supuesta narcomanta que amaneció colocada en un puente peatonal de Tizatlán la mañana de este lunes 17 de abril, determinará si hay presencia de grupos de delincuencia organizada en Tlaxcala, señaló el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández.

En entrevista, agregó que el gobierno estatal ha mencionado y autoridades del orden federal también que no hay delincuencia organizada en Tlaxcala, “pero vamos a investigar, no estamos soslayando nada, vamos a investigar a fondo este hecho (el de la aparición de la narcomanta)”.

Te puede interesar: Afirma Ramón Celaya que no hay una investigación en su contra; la narcomanta es un “mensaje fabricado”

Este tema fue abordado en la mesa de seguridad de este lunes y “la misma Fiscalía General de la República estará haciendo las investigaciones correspondientes”. Vale citar que la supuesta narcomanta hace alusión a que el gobierno deje de proteger al secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, y además aparece una cabeza de marrano en el lugar. Se atribuye como autor de este mensaje un grupo de delincuencia organizada.

Sergio González señaló que por el momento no se tienen visos de reforzar la seguridad de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ni la de él ni la de los funcionarios estatales.

“No he sentido la necesidad de reforzar la seguridad de mi persona, si alguien tuviera un viso de amenaza para evitar alguna situación que pueda desestabilizar la situación, desde el gobierno se tomarían medidas… La gobernadora tiene su cuerpo de seguridad y sigue con la misma estrategia”, abundó.

Remarcó que el tema de la seguridad se trabaja de manera coordinada con las autoridades federales, “como ya lo dije, se está atendiendo todo el tema de seguridad, en este momento no implica que se refuerce, pero tampoco estamos soslayando o tratando de ocultar una circunstancia, pero iremos a una investigación a fondo para determinar si efectivamente hay presencia de algún grupo delictivo”.

Respecto de la investigación de la que supuestamente es objeto el titular de la SSC por parte de la FGR, Sergio González respondió que el funcionario “está trabajando, está haciendo su labor día a día, reporta lo que realiza, además de que se hace trabajo de coordinación con los municipios y con las fuerzas federales… “no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir atentos y mantener a Tlaxcala como los lugares de menor incidencia delictiva como fue en febrero pasado”.

Indicó que cuando se empiezan a atender los hechos delictivos, entonces empiezan a haber reacciones naturales de la gente que en su momento estaba acostumbrada a que no se le hiciera nada “y hoy hay un trabajo muy sistemático por parte de las autoridades de la SSC, junto con otras corporaciones que ya en su momento daremos a conocer los resultados, pero no se ha dejado de atender la seguridad, no sabemos si esto sea producto de una reacción que se tiene por esa parte”.

Puntualizó que la incidencia delictiva en Tlaxcala se mantiene en alrededor de 350 ilícitos por mes en promedio, aunque reconoció que en marzo habrá un incremento en los delitos de alto impacto por los homicidios dolosos en dos fines de semana.