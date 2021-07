Investiga CEDH presunta violación de derechos en servicios de salud en el contexto de pandemia

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se encuentran en trámite algunas quejas por la supuesta no prestación de servicios de salud o de discriminación en centros médicos en el contexto de esta pandemia de Covid-19, aseveró la presidenta de este órgano, Jakqueline Ordóñez Brasdefer.

Aunque no precisó el número de expedientes, afirmó que se busca la manera de concluir a la brevedad los que se encuentran en proceso de investigación; asimismo, agregó que en los últimos días no se ha presentado ninguna denuncia de manera directa, “pero ello no implica que nosotros no podamos iniciar quejas de manera oficiosa”.

Respecto de la contingencia sanitaria implementada por la pandemia, la ombudsperson afirmó que la CEDH continuará con medidas de prevención al interior y seguirá con la difusión de las recomendaciones.

Por otra parte, en torno al proceso de regularización interna, emprendida por esta nueva administración en la Comisión, indicó que este lunes se aplicó una evaluación al personal que labora y a quienes desean formar parte de la institución, y este miércoles inicia la fase de entrevista a las personas que hayan logrado una calificación mayor.

Remarcó que alrededor de 20 servidores públicos que no cubrían el perfil para el cargo que ostentaban, han dejado de laborar; o bien, sí cumplían con la requisición pero renunciaron.

Sobre la situación del parque vehicular, refirió que se llevó a cabo revisión mecánica en algunas unidades, cuyo costo de mantenimiento es superior al valor de cada una, razón por la cual serán desincorporadas 10 para sustituirlas, pues la más antigua es modelo 1991.

Mencionó que esta condición de más de 30 años en uso pone en riesgo a las personas que las utilizan y también a terceros. Abundó que en el caso de los contratos de arrendamiento de autos, al concluirlos esta Comisión los adquirió en mayo pasado, ya que la agencia automotriz los había puesto a la venta a un precio bajo.

Consideró que fue un acierto de la pasada administración la compra de esas unidades con una inversión de alrededor de un millón de pesos; pero no descartó la posibilidad de adquirir otras.

La presidenta de la CEDH habló sobre estos temas con reporteros, luego de encabezar la firma del convenio de colaboración con la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) y la presentación del adendum de la Convocatoria del Premio Estatal de Periodismo edición 2021, la cual agrega una categoría para reconocer los mejores trabajos periodísticos con perspectiva de derechos humanos.