Intranquilos, algunos con insomnio y otros más hasta con ansiedad, así es como andan diversas ex autoridades estatales, ex municipales y hasta ex legisladores porque, a más tardar, el próximo viernes se conocerá el informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021.

Esos síntomas también los padecen algunos titulares de organismos autónomos y del Poder Judicial, así como funcionarios del gobierno estatal, en especial aquellos que tienen pendientes diversas observaciones con posible daño patrimonial en sus cuentas públicas.

El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ya ultima los detalles del reporte que debe servir de base para que los diputados dictaminen esos estados financieros, el cual tiene que ver con el ejercicio de recursos de las exautoridades que estuvieron en el cargo hasta el pasado mes de agosto y de los funcionarios que ejercieron las partidas en el periodo septiembre–diciembre de esa anualidad.

No exagero cuando afirmo que son varios cientos de millones de pesos que están pendientes por solventar o, en su caso, aclarar el uso y destino de los mismos; hay faltantes en obra pública, se ejecutaron acciones con recursos que no estaban destinados o previstos para ese fin, hubo aviadores en las administraciones y persiste la falta de bienes y gastos por comprobar, entre otras linduras cometidas al amparo del cargo.

En el ocaso de sus respectivos mandatos, las exautoridades parece que no hicieron nada para frenar los excesos e incluso hay la percepción de que fomentaron esas prácticas. Sus sucesores abonaron a ello, al denunciar, mediáticamente, presuntos excesos y desfalcos en las arcas que recibieron.

Sin embargo, hay quienes aseguran que el proceso legislativo para las ex autoridades ya está viciado de origen y con ello alistan su defensa legal. El argumento es que a los diputados se les venció el plazo constitucional que tenían para dictaminar las cuentas públicas, pues debían de haberlo hecho antes del 15 de diciembre de 2021.

Pese a ello, entre diputados ya se frotan las manos pensando que, como antaño, la temporada de sacar dividendos al cargo ya llegó, con la negociación de la impunidad. Pero ignoran, como muchas cosas, que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que ellos no podrán dar por solventada ninguna observación ni recomendación emitida por el OFS, de ahí que el negocio parece que se les acabó.

En tanto, la diputa Marcela González no pierde el tiempo y ya se perfila para hacerse de la dirigencia de Morena; al menos, eso dice.