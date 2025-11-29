Interviene ayuntamiento de Tlaxcala barranca en Atempan con desazolve y limpieza para proteger a las familias

Sábado, noviembre 29, 2025
El gobierno de Alfonso Sánchez García realizó una faena integral de limpieza y recuperación de la barranca ubicada a un costado de la privada Ahuehuetes, en la comunidad de San Buenaventura Atempan, como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno, reducir riesgos y fortalecer la seguridad de las familias.

Mediante la coordinación de las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como la de Servicios Públicos Municipales, se realizaron trabajos de limpieza, desazolve, poda y desrame, tareas que contribuyen a mantener en óptimas condiciones esta zona natural que colinda con viviendas y áreas de tránsito vecinal.

A través de estas labores, el gobierno municipal cumple su compromiso institucional de atender de manera preventiva los puntos de riesgo, con labores enfocadas a evitar inundaciones, disminuir riesgos sanitarios y proteger la integridad de la población.

La intervención de esta barranca también representa un beneficio directo para el medio ambiente, pues ayuda a preservar el cauce natural, mejorar la captación de agua y evitar la acumulación de residuos.

Este tipo de labores ejecutadas por las áreas del ayuntamiento de Tlaxcala son permanentes y próximamente se llevarán a cabo en otras comunidades de la capital.

