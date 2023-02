Interrupción del embarazo y violencia vicaria, son pendientes en materia jurídica de Tlaxcala, reconoce IEM

Margarita Cisneros Tzoni, directora general del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), reconoció que la legalización de la interrupción del embarazo y la tipificación de la violencia vicaria que, “sí existe” en Tlaxcala, son pendientes en materia jurídica en la entidad.

La funcionaria subrayó que el aborto es un tema fundamental, “para quien así lo desee”, con base en lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máxima autoridad jurisdiccional en el país.

Por tanto, dijo que este asunto es parte del trabajo del Poder Legislativo, “de la sensibilidad” de las y los congresistas, pero admitió que de ser promovido un amparo para obtener la legalización de la interrupción del embarazo, “la ciudadanía lo va a ganar”.

Apuntó que no tiene conocimiento de que en la entidad alguna mujer haya sido privada de su libertad por haberse sometido a la práctica de un aborto y consideró que de existir algún caso las instancias de justicia tendrían que intervenir en la defensa de este derecho.

Mencionó que se han realizado varias mesas de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y diputados locales, por lo que es un trabajo que está en el Congreso del estado.

En tanto, el IEM continúa con acciones de orientación a estudiantes en las escuelas y con la realización de foros sobre los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los trabajos de prevención y promoción, para que sean herramientas básicas para esta población a la que están dirigidas, indicó.

Aunque -agregó-, hay otras acciones como la violencia vicaria “que, por supuesto que la hay” en Tlaxcala; sin embargo, en esta categoría no se ha logrado tener la incidencia precisa porque esta figura no se encuentra establecida en la legislación estatal, es decir, no está configurado en la ley.

Por tanto, una vez que sea incorporada al marco jurídico podrá ser parte de las estadísticas, incluidas las del Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres (Banavim), “pero sí existen los hechos” de este tipo, abundó.

Al IEM “no han llegado” estos asuntos, “sin embargo, considero que sí los hay, y al haber movimientos de mujeres que piden el reconocimiento de este, por supuesto que entiendo” su existencia, recalcó Margarita Cisneros Tzoni.

Asimismo, dijo que también la violencia cibernética es otro de los retos de las instituciones públicas, porque a la par del avance de las tecnologías hay muchos fenómenos sociales “que se están despertando”, por lo que esta es una de las más denunciadas, razón por la que se ha trabajado en la elaboración de un protocolo.

Pero insistió en que el mayor desafío es “hacer efectivo todo lo que ya está, porque históricamente las mujeres aspiraban a que sus derechos estuvieran escritos”, pero aún falta este paso, acentuó.

“En el IEM -enfatizó- estamos muy firmes con la convicción que se tiene de la gobernadora de tener esta Agenda por los Derechos Humanos de las Mujeres, en el día a día estaremos trabajando para lograr avanzar en el empoderamiento integral” de este sector.

Reiteró que es una prioridad progresar en los resultados sobre la igualdad sustantiva y en erradicar la violencia a través de la implementación de la Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres (AVGM), así como en materializar el acceso a los derechos humanos de esta población.