Integrantes de la sociedad civil llaman a la movilización, al trabajo político y legal para preservar la tauromaquia en Tlaxcala

Integrantes de la sociedad civil de Tlaxcala, artistas, ganaderos, matadores de toros, activistas y hasta de la Iglesia Católica, convocaron a iniciar la defensa legal, social y política de la tauromaquia en esta entidad, con la finalidad de cerrar el paso a cualquier pretensión de prohibirla en la entidad.

En tanto, desde el Congreso local, la diputada de Morena, Anel Martínez Pérez se pronunció, desde la tribuna del Poder Legislativo, por preservar la tauromaquia en Tlaxcala, por lo que pidió a sus homólogos, frenar cualquier intento por prohibirla, pues “ello derivaría en la extinción del toro de lidia e implicaría la pérdida de empleos para Tlaxcala”.

Este jueves, en conferencia de prensa, encabezados por el Vocero de la Diócesis de Tlaxcala, el padre Ranulfo Rojas Bretón, convocaron a una marcha por la defensa de la fiesta brava, la cual se realizará el próximo 5 de abril, en el municipio de Apizaco, la cual concluirá con un evento taurino en la plaza de toros Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana.

Tras criticar la reciente reforma legal en la Ciudad de México, en la que se prohíbe las suertes de varas, banderillas, y muerte de los toros en los cosos públicos, el sacerdote sostuvo que la tauromaquia está íntimamente ligada a la cultura e idiosincrasia de los tlaxcaltecas, por lo que “no podemos permitir ni darnos el lujo de que aquí se pretenda prohibir la cultura de una minoría”.

Admitieron que si bien, desde el año 2012, la tauromaquia fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, no existe ninguna garantía de que “la ola prohibicionista” llegue a Tlaxcala, por lo que “vamos a realizar la labor política con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con la que tenemos comunicación permanente”, sostuvo el presidente de la Unión Tlaxcalteca de Criadores de Toros de Lidia.

“Tlaxcala es el epicentro taurino de México y de América, aquí hay 20 matadores de toros en activo, más de 20 novilleros, y un sinfín de subalternos, transportistas, empresarios, apoderados, hay siete escuelas taurinas y cientos de familias que viven de la tauromaquia, quienes ahora resultarán afectados con medidas como las que se adoptaron en la Ciudad de México y que no podemos permitir que aquí se repliquen”, advirtió el matador de toros, Uriel Moreno El Zapata, quien refirió que “son uno de los más de 80 mil mexicanos que me veré afectado por esta reforma que me podría quitar mi empleo”.

Tlaxcala cuenta con al menos 38 ganaderías de toros de lidia y oficialmente reconocidas por entidades taurinas, y en casi la totalidad de las cerca de 400 comunidades que existen en los 60 municipios, hay festejos taurinos, desde becerradas, novilladas, corridas de toros, festivales taurinos y encierros populares.

“No podemos darnos el lujo de ver cómo se atenta contra la tauromaquia, por eso vamos a realizar esta marcha y a la par vamos a hacer la labor política con la gobernadora, con los diputados, con los alcaldes para preservar nuestra identidad, porque si a Tlaxcala le quitas la tauromaquia se queda sin mucho de su grandeza”, refirió el activista Luis Mariano Andalco López.

Casi a la par, en la sede del Poder Legislativo y en la sesión ordinaria, la diputada morenista lamentó la reciente reforma legal en la Ciudad de México y exhortó a sus homólogos de la LXV Legislatura local, frenar cualquier intento de reforma legal que impida el ejercicio de la tauromaquia bajo las condiciones que se realiza y conoce en la entidad.

Abundó que cualquier enmienda que busque la prohibición de la fiesta brava “derivaría en la extinción del toro de lidia e implicaría la pérdida de empleos para Tlaxcala. Además de que provocaría la extinción de la flora y fauna endémica que existe en donde habita el toro de lidia y se terminaría con un legado de muchos años.

“Te pido que veas que el toro de lidia nos da vida antes y después de su muerte y te pido que veas las condiciones de vida de un toro bravo en una ganadería. Ya que es cuidado, alimentado y tratado de forma digna y no existe animal mejor cuidado que el toro de Lidia. Al modificar las corridas de toros, no solo se modifica un legado de más de 500 años. Por eso les pregunto, ¿si aman y defienden tanto al toro de lidia, por qué buscan su extinción?”.

Durante su intervención, en asuntos generales de la sesión ordinaria de este jueves, Martínez Pérez consideró que diputados del Congreso de la Ciudad de México “no están previendo el impacto tan grave que se espera tras la aprobación de esa iniciativa que no solo afecta a la Ciudad de México, sino a todos los estados”.

“Hoy me trae a esta a esta tribuna la preocupación que aqueja a miles de familias en todo el país. Es lamentable que el Congreso de la Ciudad de México haya legislado el pasado martes, 18 de marzo, en favor del toro de lidia, atentando con la cultura, identidad y patrimonio del país”.

Para el caso de Tlaxcala, mencionó que existen más de “30 ganaderías del toro bravo, pero la tauromaquia es mucho más, es nuestra identidad. Ya que fue declarada patrimonio cultural inmaterial en el año 2012. Fue integrada el Consejo Consultivo de Turismo en 2017 y respaldada por el decreto de ganaderías ecológicas en 2020”.

“Diputadas y diputados, legislar sin conocer a hace más daño del bien que pretendemos hacer. Aplaudo que se legisle en favor de los animales, incluso mi voto fue a favor porque efectivamente el maltrato animal es un problema y es lamentable. Pero el verdadero problema y el más grande es la irresponsabilidad y la falta de empatía de los seres humanos con los seres vivos porque les apuesto que los perros callejeros no pidieron vivir bajo el sol, la lluvia, sin agua, ni comida ni mucho menos amarrados en una azotea, pero les tocó la mala suerte de tener un dueño irresponsable que no tuvo el compromiso moral de cuidar de ellos de manera digna. Yo les pregunto, ¿si aman tanto al toro de Lidia, por qué buscan extinguirlo”.

Por lo anterior, la diputada local pidió escuchar “todas las voces que conforman al gremio taurino y no hablo solo de empresarios y toreros. Hablo de todas las personas que viven del toro bravo, los monosabios, el señor que vende papas en la plaza, el que vende cemitas, la artesana que elabora piezas taurinas, el sastre que elabora y confecciona trajes”.

“Te pido que escuches a los miles de jóvenes que sueñan con vestirse de luces algún día. Te pido que veas más allá del ritual final”.

Por su parte, el director de Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, perteneciente al gobierno del estado, el también matador de toros, José Luis Angelino, sostuvo que, la aprobación del Congreso de Ciudad de México, de las corridas sin violencia, no afectará a Tlaxcala.

“La dependencia del gobierno de Estado, aclara que esa disposición solo es aplicable en esa entidad federativa, sin que afecte a la Tauromaquia en el resto de los Estados donde se practica desde hace siglos, incluido Tlaxcala. El instituto mantendrá los esfuerzos para desarrollar esta tradición en Tlaxcala, esfuerzos que tienen por objeto seguir consolidando el prestigio que tiene nuestro Estado en materia taurina, que cuenta con una normativa vigente para la realización de estos espectáculos.