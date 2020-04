Insuficientes, medidas gubernamentales a favor de hoteleros: Vázquez

La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Mayra Vázquez Velázquez calificó de insuficiente la medida que implementó el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez de eliminar, de abril a diciembre de 2020, el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, en respaldo del sector turístico de la entidad.

La legisladora consideró que la contingencia sanitaria que se vive en Tlaxcala, México y el mundo, por el coronavirus, ha provocado que la ocupación hotelera vaya a la baja, de ahí que la medida gubernamental tendrá poca incidencia entre los hombres dedicados a esa industria en la entidad.

“Creo que el 2 por ciento que se dejará de pagar de Impuestos en habitaciones no es un gran beneficio porque al final no hay habitaciones rentadas, entonces no se va a generar ese pago porque no se va a generar ese impuesto y creo que debemos de tomar acciones más consistentes y por eso tendremos que reunirnos para escuchar las voces de las personas que tienen que ver con el turismo”, consideró la legisladora integrante de la bancada de Morena.