Instituto Nacional de Cancerología otorga reconocimiento a Lorena Cuéllar por calidad del servicio de mastografía en el ITAES

Al recibir el reconocimiento del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) a la calidad del servicio de mastografía del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES), la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reconoció al personal de esta institución, que participó en una evaluación exhaustiva que analiza documentos, equipos y mantenimiento, entre otros aspectos.

“Es un reconocimiento, sobre todo, a mis compañeros del Itaes, por todo su esfuerzo; y es que, para ser excelente, tenemos que ser distintos, no ser del montón. Como siempre digo: tenemos que dar ese extra. Es importantísimo que hagan su trabajo con amor, con un verdadero compromiso, porque Tlaxcala merece lo mejor”, refirió.

Cuéllar Cisneros resaltó que el ITAES es el único que recibirá en el estado dicho reconocimiento por parte del INCan, siendo a nivel nacional una de las pocas instituciones de salud que lo reciben, reconociendo a Tlaxcala como uno de los estados con menor incidencia en cáncer de mama.

Recordó que el diagnóstico preventivo de cáncer, a través de mastografías en mujeres de grupo de edad de 40 a 69 años, se realiza con estudios de máxima calidad de imagen diagnóstica.

“Me enorgullece también compartir que nuestro estado se encuentre entre los de menor incidencia de cáncer de mama en todo el país, y esto no es un fruto del azar”, destacó.

La mandataria estatal indicó que el tomógrafo del ITAES es uno de los más sobresalientes de Latinoamérica y que, con esta certificación, se demuestra que Tlaxcala busca ser el mejor en todos los ámbitos.

Añadió que el compromiso de su gobierno con la salud queda a la vista con la construcción de 13 clínicas de Bienestar para tu Salud, las gestiones para un acelerador lineal, y la edificación de un nuevo Hospital de la Mujer, en coordinación con el gobierno federal.

En su intervención, el director general ITAES, Adán Baltazar Lima Bernal, dio a conocer que en enero del 2024 ingresaron al programa voluntario de reconocimiento del INCan, del cual menos del 30 por ciento de los participantes pasa con éxito la evaluación.

Citó a John Ruskin al referir que “la calidad nunca es un accidente, es producto de un esfuerzo inteligente”, para destacar el trabajo realizado durante la actual administración, lo que ha llevado al ITAES a obtener dicho reconocimiento, ya que se han ejecutado diversas obras, acciones y programas en beneficio de los tlaxcaltecas a través del Instituto.

“Quiero destacar el trabajo realizado por nuestra gobernadora Lorena Cuéllar, que ha venido construyendo importantes centros de atención a la salud, como las unidades de Hemodinamia, de Hemodiálisis, y de Mínima Invasión; la remodelación de los hospitales Infantil de Tlaxcala y de la Mujer, la consolidación del proceso en bienestar, y muchas otras acciones”, acotó.

El funcionario estatal detalló que la evaluación implicó la revisión de procesos de atención, obtención y evaluación de calidad de imágenes; la interpretación de estudios y del personal especializado.

Refirió que este reconocimiento tiene una vigencia de tres años, pues exige los mismos requisitos de una certificación.

Por su parte, el director médico del INCan, Bernardo Cacho Díaz, quien fue el encargado de entregar el reconocimiento al gobierno estatal, recalcó que las estrategias de la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar han permitido que Tlaxcala sea el lugar número uno en prevención del cáncer.

Observó que el estado también se encuentra en el primer lugar de vacunación contra el Virus de Papiloma Humano (VPH), lo que coadyuva en la prevención de esta enfermedad, al subrayar que es más importante prevenir que tratar, aunado a que se invierten menos recursos y tiempo en los tratamientos.

Cacho Díaz apuntó que el reconocimiento es muestra de un alto estándar de calidad a nivel internacional: “Estamos hablando de medicina del mundo industrializado. La gente no tiene por qué salir de México para ir a hacerse un estudio. Con esta calidad es, incluso, mejor que varios centros de lo que es considerado el mundo industrializado”.

A su vez, la subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del INCan, Yolanda Villaseñor Navarro, felicitó al gobierno del estado por abrir las puertas del ITAES para hacer una evaluación de lo que se hace, cuya valoración no tiene otro fin más que garantizar la calidad de los servicios.

“Existen más de 30 mil casos de cáncer de mama anualmente en nuestro país y 8 mil mujeres mueren por esta enfermedad. Es un problema mundial, es un problema que no tenemos resuelto; todavía no existe una vacuna y, no por ello, no estamos haciendo, ya que la prevención permite salvar vidas”.

En el evento también estuvieron el secretario de Salud en el estado, Rigoberto Zamudio Meneses; el presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, David Martínez del Razo; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses, así como funcionarios del gabinete legal y ampliado.