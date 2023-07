Instalarán padres de familia mesas de trabajo con SEPE–USET para abordar problemáticas en primaria de Papalotla

Padres de familia de la primaria “José Mariano Sánchez” del municipio de Papalotla, acordaron instalar mesas de trabajo para dar seguimiento a las acciones que emprenda la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET) a las problemáticas planteadas el 4 de julio en las instalaciones de esta dependencia.

Al respecto, Yokari Pérez, del comité de padres de familia de la primaria, explicó que se integró una comisión de seis personas para exponer los conflictos en la institución educativa a causa de las acciones emprendidas por la ex directora Nelly Corona, misma que estuvo acompañada por el secretario particular de la SEPE, Alberto Hernández Olivares.

Abundó que la evolución de esta reunión involucró a las instancias de Contraloría, Conflictos y Educación Primaria, a fin de exponer las problemáticas de la escuela y las demandas de los padres de familia para plantear una solución.

“Nos dijeron que llamarán a la ex directora para que entregue la dirección lo más rápido posible y tomarán cartas en este asunto, porque ya son cinco escuelas de las que la corrieron”, expuso.

Por ello, se discutió la posibilidad de que el proceso de entrega–recepción de la dirección escolar se haga en compañía de las autoridades educativas de la SEPE–USET, quienes verificarían que este se desarrollará en orden y revisarían los recursos que se entregan, así como las cuentas correspondientes a los 50 mil pesos que, aparentemente, la directora habría recibido de la presidencia de Papalotla para la atención de las necesidades de la institución.

“Nosotros sabemos lo que falta en la institución y no queremos que, cuando se entregue todo, digan que está completo. Hicimos el conteo y las cosas no están”, es decir, una licuadora industrial, un horno de microondas, 62 sillas metálicas acojinadas y mesas del comedor. “Ellos se comprometieron a contar todo para que no faltara nada del inventario”.