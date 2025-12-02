Lunes, diciembre 1, 2025
Sociedad y Justicia

Instalan Mesa Especializada para Revisar Sentencias y Fortalecer Justicia con Perspectiva de Género

La Redacción

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), en coordinación con la Secretaría de Gobierno (Segob), el Poder Judicial, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), instaló la Mesa para el Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género, mecanismo orientado a revisar resoluciones judiciales en casos de pensión alimentaria, guarda y custodia, violencia familiar, violencia sexual y feminicidio.

El secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández reafirmó el compromiso de la administración estatal de acompañar a todas las mujeres víctimas de violencia para garantizar el acceso a justicia, protección y reparación integral del daño.

“El mensaje que queremos dar es claro: ninguna mujer está sola y este ejercicio permitirá fortalecer los dictámenes y análisis para asegurar que las sentencias incorporen un enfoque de género real”, afirmó.

En su intervención, la titular de la SMET, Nydia Cano Rodríguez señaló que este espacio busca identificar desigualdades dentro del sistema de impartición de justicia y corregir prácticas que vulneren los derechos de las mujeres, respaldado en marcos internacionales como la que establece el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la jurisprudencia nacional e interamericana.

Cano Rodríguez subrayó que garantizar la reparación integral del daño —que abarca prevención, atención, sanción y garantías de no repetición— es esencial para asegurar el acceso efectivo a la justicia y a una vida libre de violencia.

En tanto, la magistrada Violeta Fernández Vázquez, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, señaló que la aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia ya es una exigencia institucional, cuyo reto central es garantizar sentencias justas y libres de estereotipos.

Como parte del acto protocolario, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes entregó a la SMET y al TDJ los expedientes de las sentencias que serán analizadas.

Amador Montes explicó que este ejercicio permitirá detectar buenas prácticas, omisiones y áreas de mejora, con el propósito de avanzar hacia una justicia reparatoria con perspectiva de género.

La Mesa de Análisis reúne a expertas y especialistas que revisarán si las decisiones judiciales consideran adecuadamente los estándares de protección para mujeres y niñas, así como posibles sesgos o estereotipos que influyan en el contenido de las resoluciones.

Con esta iniciativa, el gobierno del estado y las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de fortalecer capacidades institucionales, promover buenas prácticas y garantizar procesos judiciales que respeten la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.

A la sesión asistieron magistradas, magistrados, juezas, jueces y funcionariado de la Segob y la SMET.

