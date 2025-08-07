Jueves, agosto 7, 2025
Instalan Consejo Consultivo de Turismo de Tlaxco para impulsar desarrollo local

La Redacción

En el Patio Vitral del Congreso del ese llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Consultivo de Turismo del municipio de Tlaxco este jueves, órgano que tiene como propósito coordinar acciones entre los sectores público, privado, educativo y social para fortalecer la actividad turística como motor de desarrollo y bienestar para las comunidades.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes las diputadas integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso local, que preside la legisladora Soraya Noemí Bocardo Phillips, así como las diputadas vocales Laura Yamili Flores Lozano y Engracia Morales Delgado; también asistió la diputada Gabriela Hernández Islas; la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, así como representantes de los gobiernos estatal y federal.

En su intervención, la diputada Engracia Morales destacó que “la verdadera riqueza de Tlaxco está en su gente, en sus artesanas y artesanos que preservan y comparten con orgullo las costumbres, técnicas, saberes y sabores de generación en generación”.

Posteriormente, tomó protesta a las y los integrantes del Consejo, entre los que se encuentran representantes del sector restaurantero, artesanal, hotelero, de productores queseros y pulqueros, así como autoridades municipales.

Por su parte, la alcaldesa de Tlaxco invitó a la ciudadanía a participar en la Feria de San Agustín, del 17 al 30 de agosto, como una de las estrategias para consolidar al municipio como un destino turístico.

Finalmente, la diputada Laura Yamili Flores Lozano clausuró la ceremonia y reafirmó el compromiso del Congreso del estado para seguir sumando esfuerzos que proyecten a Tlaxco a nivel nacional e internacional.

