Instalan Comité Estatal para Fortalecer la Reinserción Laboral en Centros Penitenciarios

El gobierno del estado, encabezado por la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, publicó el acuerdo mediante el cual se crea el Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, un órgano permanente que fortalecerá las políticas públicas de reinserción social, a través de la capacitación y el empleo de las Personas Privadas de la Libertad.

La nueva instancia tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar de manera permanente las acciones estatales de fomento laboral penitenciario, en cumplimiento de la Recomendación General 44/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad del Estado de Tlaxcala.

El Comité estará presidido por la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC) e integrado por representantes de dependencias estatales, organismos autónomos, instituciones educativas y del sector productivo, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Gobierno (Segob), Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Entre las principales atribuciones del Comité están emitir los acuerdos necesarios para garantizar su cumplimiento, proponer modificaciones al marco normativo y establecer mecanismos que regulen la producción y comercialización de los bienes elaborados por Personas Privadas de la Libertad.

Asimismo, deberá evaluar los resultados de las políticas implementadas y coordinarse con el Comité Nacional de Fomento Laboral Penitenciario, promoviendo un proceso de mejora continua que asegure el acceso pleno al derecho al trabajo en condiciones de igualdad.

Además, tendrá la facultad de resolver controversias derivadas de la aplicación del acuerdo, elaborar informes semestrales de actividades, autorizar modificaciones a los lineamientos internos y acordar otras acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del sistema de reinserción laboral en el estado.

Con esta acción, el gobierno del estado busca promover la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades productivas dentro de los centros penitenciarios, para que las Personas Privadas de la Libertad cuenten con herramientas que les permitan reinsertarse con éxito en la sociedad y prevenir la reincidencia delictiva.

De esta manera, Tlaxcala se coloca a la vanguardia nacional en materia de reinserción social con enfoque laboral y de derechos humanos, reafirmando el compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con una justicia más humana, incluyente y transformadora.