Instala gobierno de Alfonso Sánchez el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda

Para construir un municipio ordenado, seguro y con visión de futuro, el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García encabezó la sesión de conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, órgano que integrará esfuerzos entre dependencias, especialistas y ciudadanía para impulsar un crecimiento equilibrado y sostenible de la ciudad.

- Anuncio -

Durante el acto protocolario, que se llevó a cabo en el Salón de Cabildos II, el alcalde dio la bienvenida a los asistentes y junto con el resto de los miembros rindió protesta ante el director de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, Jesús Sánchez Portilla. De esta manera, se formalizó la integración del Consejo, el cual tendrá facultades de coordinar acciones y sumar voluntades en beneficio de todas las comunidades.

Entre las funciones destacadas de este Consejo se encuentran dar seguimiento al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Pmotdu), garantizar su coherencia con las leyes vigentes, promover la participación ciudadana, establecer mecanismos de coordinación entre sectores, y supervisar criterios de equidad y sostenibilidad.

Este trabajo se llevará a cabo con la asesoría de El Colegio de Tlaxcala (Coltlax), que preside Serafín Ríos Elorza, y que brindará acompañamiento técnico y permanente a cada una de las acciones emprendidas por el gobierno municipal, principalmente a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

- Advertisement -

El Consejo quedó conformado por representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), El Coltlax, dependencias municipales, comités ejidales, juventudes, asociaciones culturales e instituciones educativas, lo que garantiza así una visión amplia y plural.

Durante la instalación, se acordó realizar al menos cuatro sesiones ordinarias al año, en concordancia con las etapas y entregables del Pmotdu, además de elaborar informes periódicos para mantener informada a la población.

Con esta medida, el gobierno municipal de Tlaxcala avanza en el desarrollo urbano con la participación coordinada de sectores estratégicos, lo que permitirá una mayor planificación donde el crecimiento urbano respete la identidad, promueva la inclusión y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.