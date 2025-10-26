Inspiran a jóvenes con historias de esfuerzo y superación en la “Experiencia Deportiva” del IDET

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) llevó a cabo el programa “Experiencia Deportiva” en la Escuela Secundaria “Gabino A. Palma”, donde participaron el director del instituto, Daniel Moncayo Cervantes, y el paratleta multimedallista Leonardo de Jesús Pérez Juárez, con el propósito de fomentar el interés por la actividad física y fortalecer valores como la disciplina y la constancia entre la juventud tlaxcalteca.

Durante la charla, ambos ponentes compartieron con las y los estudiantes sus vivencias dentro del ámbito deportivo, resaltando cómo la perseverancia y el compromiso son claves, no solo en el deporte, sino en cualquier proyecto de vida.

El director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, relató su trayectoria como atleta y profesionista, destacando que el deporte ha sido una herramienta fundamental para alcanzar sus metas personales y académicas.

“Hacer lo fácil parece el camino corto, pero no hay camino que no sea difícil; sean constantes cuando algo les apasione”, expresó al invitar al alumnado a participar en las diferentes actividades deportivas que promueve el instituto para fortalecer el bienestar físico y mental.

Por su parte, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, medallista en competencias internacionales de paratletismo, compartió su experiencia de vida y el proceso que lo llevó a encontrar en el deporte una razón para superarse y representar con orgullo a México en escenarios mundiales.

Mostró a los estudiantes su más reciente medalla obtenida en el Campeonato Mundial de Paratletismo en India, y los animó a nunca rendirse ante las adversidades.

Al término de la jornada, las autoridades escolares entregaron reconocimientos a ambos ponentes por su destacada trayectoria y por inspirar a las nuevas generaciones a través del deporte.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado, a través del IDET, reafirma su compromiso de impulsar programas que promuevan la formación integral y el desarrollo saludable de las niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas.