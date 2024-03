Inseguridad, extorsión y falta de apoyo, principales fallas que afectan a empresarios: Coparmex

Para los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, la inseguridad, la corrupción y la falta de apoyo al empresariado son las principales fallas que afectan a los empresarios, a lo cual se suma los requisitos y cobros excesivos, así como la falta de claridad en los trámites.

En el tema de la inseguridad, el robo de mercancías en tránsito, el delito cibernético, el robo de vehículos, el robo en instalaciones y la extorsión o cobro de piso de los llamados “tarjeteros”, son los ilícitos que más les aquejan.

Te puede interesar: Inseguridad, salud y desempleo principales problemas que se han agudizado: Ávalos

Lo anterior lo expuso el presidente de la Coparmex en Tlaxcala, César Reyes Chávez, en conferencia de prensa en la que presentó los resultados de la encuesta #DataCoparmex correspondiente al tercer trimestre de 2023.

- Advertisement -

De los números presentados, mencionó que en la entidad se registraron 782 robos de mercancías en tránsito el año pasado y que la extorsión o cobro de piso es un problema que está creciendo, “aunque no se menciona mucho, pero está presente”.

Reyes Chávez explicó que “tenemos comunicación con la gente a nivel andar y te lo dice que están los famosos tarjeteros que prestan (dinero) y la gente no denuncia, porque tiene temor de que pueda pasarle algo”.

Empero, dijo que en el caso de las extorsiones o cobro de piso no tiene cifras la Coparmex, debido a que no hay denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “solo es el comentario que te hacen, no hay número específico de extorsiones, la cifra negra es alta y no se denuncia”.

- Advertisement -

Por esta razón, indicó que no hay un cálculo en la parte económica de este delito que afecta a los negocios del estado.

En caso contrario está el robo de mercancía, en el que sí hay denuncias de por medio para que se pueda cobrar el seguro.

Puedes ver: Alcalde: insuficientes los 100 puntos de vigilancia en Tlaxco; demanda apoyo al gobierno ante vulnerabilidad por inseguridad

La encuesta #DataCoparmex se levanta entre los 102 socios de la Coparmex y entre los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2023 están que el 54.1 por ciento considera que es un buen momento para invertir en Tlaxcala.

Sin embargo, los principales obstáculos que reportan los socios para invertir son: incertidumbre económica, inseguridad y falta de recursos/crédito.

Apuntó que el 24.2 por ciento consideró que el gobierno estatal ha cumplido con los propósitos para los cuales fue electo.