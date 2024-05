Inseguridad disfrazada de seguridad, afirma Sábila. No encuentro otra forma de explicar la contradicción entre lo que encuentran las y los candidatos a senadores y diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.

Esta mujer tiene miedo que la confundan porque va en minishort y no vaya a ser que la pesquen algunos de los grupos de malosos que pululan por Tlaxcala.

Teutila sabe que la inseguridad sentó sus reales en la capital, pero ello no es problema para que luzca lo mejor que han dado los pueblos originarios, como es la belleza en ese pelo largo, la esbeltez de la figura, lo que hace que con cualquier trapo se vea como aspirante a miss universo.

Jicotencal revisa una y otra vez eso que llaman percepción: “Apreciación que tiene la persona entrevistada sobre la carencia o suficiencia de la seguridad pública en su entorno social (ámbito geográfico de residencia, lugares públicos y privados”, Inegi).

Qué no es lo mismo que sensación de inseguridad, acota el Margarito. “Es la impresión que tiene la población sobre la situación de inseguridad construida con base en su experiencia personal y la vulnerabilidad que percibe de ser víctima del delito”, (Inegi).

La cara de angustia del Tránsito se debe a que los datos con los que se socializa seguridad o inseguridad solo se toman en dos lugares, la zona metropolitana de Tlaxcala y la de Apizaco. Que es donde se registra el mayor aumento de la inseguridad disfrazada de seguridad.

Lo que encuentran las y los candidatos

Esos de La Jornada de Oriente–Tlaxcala entrevistan a candidatas y candidatos al Senado de la República, a suspirantes por el Hay–Untamiento y por el Congreso local y todos coinciden que el problema que más le preocupa a la gente es la inseguridad, afirma categórica Teutila.

Fíjense que una de las soluciones, acota Sábila, se ha convertido en un nuevo problema como son los comités vecinales. Esos que dicen que están vigilantes, pero para que los malos puedan huir cuando se acerca alguna patrulla ante la llamada del 911.

Las y los candidatos encuentran que, destaca Jicotencal, en el caso de Tlaxcala existen algunos lugares en los que la delincuencia organizada tiene cuadriculado el pueblo o colonia. Por ejemplo, hay un lugar en el que un grupo tiene el control de la trata de personas, otro la venta de estupefacientes, uno más el robo a casas–habitación y otro el de vehículos.

El asunto, según el Tránsito, es que todos esos grupos no tienen mucho tiempo que se asentaron en esos territorios y la población originaria, de pronto los descubre y procede a guardarse en sus casas. Pero ni ahí están libres, porque muchos han sufrido robos y amenazas.

Algo así como lo que sucede en Zacatelco que se convirtió en territorio de grupos de población del sur de América y se enfrentan con la delincuencia local. Vean lo que ocurre un día y otro también, la delincuencia local creó sistemas para resolver conflictos sin utilizar el espacio público que hoy están fragmentados.

Mienten con todos los dientes

Teutila muestra que los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en septiembre de 2021 habiéndose encuestado la población urbana de la capital del estado, el 41.9 se sentía inseguro. Un año después y en el mismo mes de septiembre la población que se sintió insegura es del 59.4 por ciento.

No hay que perder de vista que los datos del año pasado, acota Sábila, descienden marginalmente para ubicarse en 47.7 por ciento, pero recuerda que solo se encuesta a la capital. La última medición es de marzo de 2024 y desciende a 46.8 por ciento los capitalinos que se sienten inseguros.

Yo tengo otros datos, grita Margarito. En 2021, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, los delitos contra la vida y la integridad corporal en septiembre de 2021 fueron 46 y el acumulado anual llega a 494. Un año después son 34 y en acumulado 421 y en 2023, 24 que acumulan 341.

Eso no es nada, expresa Tránsito: Los tlaxcaltecas se han vuelto especialistas de la uña. En septiembre de 2021 se registran 272 delitos contra el patrimonio y al año se acumulan 3 mil 3, en 2022 son 236 y acumulan 2 mil 953 y el año pasado fueron 243 y acumulan 3 mil 27. Hay la llevan, no bajan su récord las uñas.

Entonces, se pregunta Teutila: ¿De donde sacan que somos el estado más seguro del país? Sábila le responde, esto es como la economía, a nivel de los datos macro vamos bien. El problema es cuando se ve lo micro. Ahí los más pobres y la clase media llevan las de perder porque son la población que muerden las ratas.

Tlaxcala sí existe

Ahora que vino la candidata a la Presidencia de la República, los jilguerillos se desgañitaban gritando “Tlaxcala, sí existe”, sin embargo, parece que la marca solo se lo creen en los círculos de la clase política que la han convertido en mantra. Pero hay cosas que lo aterrizan a uno en la tierra, expresa desconsolada Teutila.

Sábila le da la razón, porque han estado viendo el noticiero de la mañana en N+ y día tras día cuando anuncian el clima, descubren que se mencionan los estados del norte, del noreste, del sur, del sursureste y cuando toca a los del centro–sur, nunca de los nuncas mencionan a Tlaxcala.

Con ilusión, cada día que pasa se dicen una a otra. Ahora si van a darse cuenta de que Tlaxcala existe. Y vuelven al desánimo porque para los noticieros Tlaxcala no existe. Para colmo de los males hasta los cómicos y estandoperos en la feria de Puebla preguntan si hay gente de otro estado y alguien grita Tlaxcala. Le responden ¡Tlaxcala, no existe!

Destaca Jicotencal que si a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores se les pregunta si han leído la novela Jicotencal, hojeado el Lienzo de Tlaxcala, revisado historia mínima de Tlaxcala, las glorias de la república o gobierno de indios. La respuesta es ¡No, no, no, no y no!

Cómo pueden sentirse orgullosos de lo que no conocen, de lo que no tienen conciencia. Cuando deberían ser ejemplo para los otros, resulta que ni siquiera los representantes populares existen. Eso es lo que ha permitido que muchas familias lleguen a Tlaxcala, los despojen de su identidad y se conviertan en diputados federales, locales o secretarios.