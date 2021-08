Inseguridad, aumento en pobreza y violencia contra mujeres, herencia de Mena: OSC

A escasos días de concluir la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, representantes de organizaciones civiles aseveraron que el gobernador deja varios pendientes en seguridad pública, campo, combate a la pobreza y en atención a la violencia contra las mujeres.

“Tristemente la pobreza y la pobreza extrema aumentaron, han de haber reducido pero en su casa, con sus familiares y amigos”, porque esta condición creció “alarmantemente” en la población femenina, apuntó Catalina Flores Hernández, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

El programa ‘Supérate Mujer’, emprendido el año pasado en apoyo por la pandemia, “nada más fue electorero, mucha gente se inscribió pensando que iba a haber buenos resultados; sí las registraron, pero quedaron esperando, aún preguntan si les van a pagar”.

En esta nueva ola de contagios de Covid-19 “la gente está aterrada porque se vuelven a cerrar actividades económicas y hay que confinarse; es una angustia porque todo se ha encarecido; no hay empleos y deficiencias en salud y educación”.

Mencionó que las obras carreteras “quizá eran necesarias pero hay que darse una vuelta para ver que están inconclusas. El gobernador está reprobado, hay demasiados problemas de inseguridad, feminicidios y conflictos en todas partes del estado… la verdad no fue un buen gobernante”, expresó.

Por su parte, Yeny Charrez Carlos, presidenta de Mujeres con Poder, realzó que la evaluación a esta administración debe realizarse cuidadosamente, sobre todo por los efectos de la pandemia de Covid-19, ya que ningún gobierno estuvo preparado para enfrentarlos, especialmente en cuanto a la protección de las mujeres.

Repasó que el servicio de emergencia 911 ha mostrado deficiencias, pues no responde al llamado de auxilio, y que hay limitaciones del trabajo en la procuración de justicia por el Covid; así como actos de posible corrupción por parte de agentes del Ministerio Público a favor de agresores; falta de capacitación y otras cosas.

Incluso, hay servidores públicos que aprovechan este momento de transición para no cumplir sus funciones, pues este proceso provoca un declive en acciones que protegen a las mujeres y niñas indicó. “También quedan muchos pendientes en defensoría de oficio y en el Sistema Estatal DIF”.

Es evidente el aumento en feminicidios, frente a la contradicción del gobernador que tuvo oportunidad de declarar la Alerta de Violencia de Género “y ahora en los últimos días de su mandato se sienta con la Conavim… eso es reprobable… es mucho lo que queda, sigue la trata de personas, la inseguridad y el desempleo en mujeres”, puntualizó.

Valentín Meléndez Tecuapacho, presidente del Consejo Transportista del Estado de Tlaxcala (Cotet), reconoció los proyectos carreteros impulsados en esta administración estatal “porque sin duda van a beneficiar demasiado a los tlaxcaltecas”. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) tuvo una “muy mala actuación y deja muchos problemas que no quiso solucionar“, agregó.

Por otra parte –acentuó-, Tlaxcala no tiene buenos números en el combate a la pobreza y si en este momento se realizara un estudio socioeconómico en los 60 municipios, se vería que están por debajo del bienestar que había en 2015 o en 2016.

“Entendemos que 2020 fue un año complicado por la pandemia pero tendrían que aplicarse estrategias para beneficiar a familias afectadas; los programas sociales solo de se dieron a amigos y a conocidos. No podemos decir que estamos bien”.

Pero consideró que la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno estatal, sino también en los municipales, pues deben trabajar conjuntamente. “Yo creo que la calificación para Marco Antonio Mena es de ocho”.

Para, José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), este gobierno que concluye deja:

“Un mal sabor de boca, con una mala atención a los campesinos de Tlaxcala… pasaron años y meses y no se dignó en contestar la petición de audiencia para decirnos si tenía tiempo o no, fue un silencio enorme, es una señal de que no le interesó nada que tuviera que ver con lo rural, menos con las organizaciones”.