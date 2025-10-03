Inscriben en muro de honor del Legislativo la leyenda “Ciudad de Tlaxcala, 500 años”

En sesión extraordinaria publica y solemne de la LXV Legislatura local, diputados locales develaron, en el muro de honor de la sala de sesiones, la inscripción en letras doradas, la leyenda “Ciudad de Tlaxcala, 500 años.

De esta manera, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial rindieron homenaje a la memoria histórica del pueblo tlaxcalteca, donde la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros se refirió a la fundación de la capital del estado, que ha trascendido cinco siglos con dignidad, cultura y fortaleza.

“Aquí se reservó la palabra como instrumento de resistencia. Aquí se tejieron los primeros consensos que dieron forma al destino de México. Por eso afirmamos la historia de Tlaxcala es desde sus orígenes la historia de México. Hoy este recinto legislativo reconoce esa herencia escribiendo su nombre en el muro de honor”.

Abundó que la inscripción en letras doradas la leyenda “Ciudad de Tlaxcala, 500 años, nos recuerda que la grandeza de Tlaxcala se encuentra en la profundidad de su aporte histórico. En esta tierra hace 500 años se tendió el puente entre dos civilizaciones, un encuentro complejo, pero también creador de una nueva realidad que marcaría el rumbo de nuestro territorio y de todo el continente”.

Agregó que nuestros “ancestros nos enseñaron que el diálogo y la estrategia pudieron cambiar el rumbo de la historia. Ahora nos toca a nosotras, a nosotros mantener vivo ese espíritu de lucidez, de dignidad y construcción colectiva. Porque la colocación de estas letras doradas nos une en torno a una verdad”.

Mientras que el alcalde de la capital del estado, Alfonso Sánchez García mencionó que Tlaxcala ha sido escenario de un encuentro decisivo entre dos civilizaciones. La alianza entre Tlaxcala y España trascendió el tiempo y originó el nacimiento del México que somos”.

“Hoy celebramos la capacidad de nuestro pueblo para transformar el conflicto en acuerdos y construir instituciones. De este diálogo de culturas surgió la primera urbe con un cabildo autónomo, independiente y democrático, donde los pueblos indígenas tenían voz y voto. Tlaxcala ha sido desde entonces un puente entre culturas, entre generaciones, entre México y el mundo”.

Al emitir su mensaje, Sánchez García agradeció al Congreso del estado por inscribir en su muro de honor el reconocimiento de 500 años de la fundación de Tlaxcala, pues no solo permiten una reflexión histórica, sino además representa la oportunidad de transitar del pensamiento a la acción, de transformar esos valiosos momentos de reflexión en acciones que construyan futuro.