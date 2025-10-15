Innovación, creatividad y tecnología convergen en el 5° Congreso Internacional “Textil Lab 2025”: UATx

Actualizar a las y los estudiantes en tendencias que los inspiren a desarrollar sus propios diseños, con referencia al patronaje digital, la realidad aumentada y el modelado 3D, es el propósito del 5° Congreso Internacional “Textil Lab 2025”, de la Licenciatura en Diseño Textil de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura (FDAyA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Con sede en la Residencia Universitaria, Irving Eduardo Ortiz Gallardo, coordinador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, señaló que en el marco del compromiso con la excelencia académica, la universidad impulsa el fomento del pensamiento crítico, la valoración de la diversidad cultural y la evolución técnica del diseño textil como pilares fundamentales de su quehacer educativo.

Destacó que el diseño es una forma de expresión estética, un lenguaje poderoso, una herramienta estratégica y una respuesta creativa ante los desafíos contemporáneos; por ello, “en la Autónoma de Tlaxcala orientamos nuestros esfuerzos hacia la formación de profesionales íntegros, capaces de innovar, crear y producir con responsabilidad, sensibilidad social y visión sostenible, contribuyendo activamente al desarrollo de una industria más consciente, inclusiva y comprometida con el entorno”.

Por su parte, Elvia Hernández Escalona, directora interina de la FDAyA, refirió que la Autónoma de Tlaxcala promueve la proyección global del diseño textil mediante la difusión de proyectos y experiencias que amplían sus posibilidades expresivas y funcionales, conectando saberes locales con dinámicas internacionales, y fortaleciendo el diálogo entre comunidades creativas de todo el mundo.

Carolina Flores Ramírez, coordinadora del programa de Diseño Textil, comentó que Textil Lab 2025 abordará temas como marca personal, eficiencia en procesos productivos textiles, neurociencia y liderazgo, entre hilos y métodos, talavera contemporánea, nuevos códigos de moda, del trazo al paso, identidad creativa y fotografía de moda, entre otros.

Asimismo, se presentó el Concurso de Gazné para la Camada Cuba Grande del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en el que los estudiantes de Diseño Textil participaron con propuestas creativas que fusionan tradición e innovación.