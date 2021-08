Innecesario ya destituir a presidenta municipal de Axocomanitla: Vera  

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Luz Vera Díaz calificó de innecesario que el pleno de la LXIII Legislatura destituya del cargo de presidenta municipal de Axocomanitla a Martha Palafox Hernández.

Lo anterior porque a decir de la legisladora del Partido Encuentro Social Tlaxcala, la munícipe está por concluir su mandato constitucional y que ha iniciado el proceso de entrega-recepción con sus sucesores, por lo que a su consideración lo más viable es que ella concluya su encargo que vence el próximo 30 de agosto.

“La verdad es que la comisión ya sesionó y ya se turnó el asunto a la Junta de Coordinación y Concertación Política para que se exponga en el pleno, pero en lo particular creo que eso debió ser hace tiempo y no ahorita que estamos a unas semanas de concluir tanto el Legislativo como ella y desde mi perspectiva, lo que más le conviene al municipio es que ella se encargue del proceso de entrega-recepción para cualquier aclaración posterior ella tenga que dar la cara y no a quien ahorita asignen”, apuntó.