Innecesaria seguridad para candidatos en Tlaxcala; prevalece la tranquilidad: Caballero

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del estado, el morenista Jorge Caballero Román, calificó de innecesario brindar seguridad especial a los candidatos de los diferentes partidos políticos en los comicios locales y federales que se desarrollan en la entidad.

Argumentó que a diferencia de otras entidades federativas, Tlaxcala es uno de los estados más seguros del país y muestra de ello es que, en lo que va del proceso electoral, no se ha registrado ningún hecho violento.

“Aquí en Tlaxcala no, pero en otros estados ya sabrán ellos, pero aquí en Tlaxcala no le veo que sea necesario que tengan seguridad. Por fortuna no se han dado y esperamos, como también lo dijo otro diputado, que no sea así y tocamos madera; entonces yo no le veo mayor tema el que se tenga que recurrir a la fuerza o al orden público para que se estén resguardando a los aspirantes a los diversos cargos de elección popular”, detalló.

De paso, rechazó la posibilidad de que el Poder Legislativo local exhorte a la titular del Poder Ejecutivo para que refuerce la seguridad en la entidad a fin de garantizar la paz y la tranquilidad social en este proceso electoral, como lo han exigido integrantes del Congreso local, pues reiteró que Tlaxcala es uno de los estados más seguros.

- Advertisement -

“No le veo ningún caso este un exhorto y por el momento no creo que sea necesario. Fíjate que no, no hemos tenido ningún tipo de plática o algún tema de esos para que nosotros hagamos un exhorto, todo ha sido a título personal y exactamente de cada diputado”.

Con ello, minimizó la petición de la diputada priista, Olivia Guzmán Tlalmis, quien recientemente exigió al gobierno del estado redoblar las acciones de seguridad en la entidad, toda vez que el último informe publicado por la organización “Laboratorio Electoral” detalló la presencia de 50 asesinatos en el país relacionados con las elecciones del 2 de junio próximo.

- Advertisement -

De acuerdo a información proporcionada por el gobierno federal los tres candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, han solicitado protección durante el proceso electoral, así como tres aspirantes a gobernadores, siete candidatos al Senado y 10 a diputaciones federales.

Por ello, la legisladora pidió al gobierno del estado mejorar las políticas públicas de cuidado y protección de la ciudadanía para este proceso electoral donde los tlaxcaltecas elegirán a 794 autoridades, petición que fue minimizada por el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Jorge Caballero Román.

Te puede interesar:Pugna al interior del PRI por coordinación de bancada; dirigencia pide que Olivia Guzmán la asuma