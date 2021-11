Innecesaria e injustificada la creación de un fondo “moche” para 2022: Segob

Para Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), es innecesaria e injustificada la pretensión de creación de un fondo “moche” por parte de algunos diputados locales.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que la iniciativa de proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, en general tiene fines de atención a la población en diferentes aspectos, como educación y salud, pero que no contiene ninguna figura para la atención particular a ciertos sectores.

Agregó que a través del gasto del año próximo se trata de buscar el desarrollo y progreso del estado, por lo que –dijo- yo creo que no hay necesidad de ningún tipo, ya que en la distribución de los recursos hay un porcentaje considerable en materia de infraestructura y todos los municipios tendrán acciones.

Remarcó que no hay justificación para la instauración de un fondo (como en la Legislatura pasada) y prefirió no señalar si la creación de este significaría una violación a la legalidad, así como no adelantar juicios ni la posibilidad de ejercer el veto, pues resaltó que el gobierno esperará a conocer los términos en que el presupuesto sea validado y con base en ello definirá si hay necesidad de alguna acción.

Por otra parte, enfatizó que es respetuoso de las manifestaciones y peticiones de comparecencia que surjan del Congreso local, por lo que siempre estará dispuesto al llamado que pueda realizar “porque tenemos plena confianza que se está haciendo la labor correcta en materia de seguridad”.

Agregó que no particularizará sobre quien haya pedido su presencia; sin embargo, puntualizó que si “es la soberanía la que nos invita a comparecer iremos”, pero no a solicitud de un solo diputado, pues se dará respuesta tanto al Poder Legislativo como a la ciudadanía tlaxcalteca.

En la misma postura se mantuvo sobre la petición que hace unos días hizo la diputada priista Blanca Águila Lima a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hacia su persona, en el sentido de analizar su permanencia en la titularidad de la Segob, por considerar que en su desempeño ha sido desleal. “Yo soy muy respetuoso de lo que digan”.

En otro tema, el funcionario descartó que el caso Alfredo N., extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), haya representado “un golpe” para Tlaxcala, pues refirió que en lo personal cada quien debe responder por sus actos. Consideró que se ha mediatizado la situación particular de este exfuncionario, quien enfrenta un proceso judicial en su contra por el presunto delito de desaparición forzada.