Inmunización, la mejor forma de invertir en salud

Inmunización, la mejor forma de hacer realidad la salud pública. La vacunación es la piedra angular para prevenir una multiplicidad de enfermedades. Es una inversión muy rentable reflejada en el programa de vacunación universal creado en 1991.

Hasta hace pocos años, toda madre y padre de familia desarrolla la experiencia de que sus hijos o hijas al nacer reciben una serie de vacunas que tienen que reforzar en uno, tres o cinco años, a efecto de cumplir con el esquema básico.

En el lenguaje común de la población figuran conceptos como, la triple que luego se convirtió en pentavalente: contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis; contra la influenza, la hepatitis B o la antineumocócica conjugada., etc., etc.

Cuando llega la pandemia, lo primero que la población espera es una vacuna y se enfrenta con que no se han desarrollado, no se han producido o no se pueden adquirir. Cuando llegan las primeras acuden en masa respetando los grupos de riesgo.

Se sorprenden cuando escuchan de las autoridades que ante el riesgo de temporada o de regreso del Covid–19, con que solo deben vacunarse los grupos de riesgo. Vuelve a sonar aquello de inmunidad de rebaño.

Un familiar que lleva a sus niños o a las personas adultas mayores y tiene que esperar tres o cuatro horas en una institución de salud. Y, cuando le llega su turno le dicen que no hay vacunas, comienza a desestructurarse la cultura de inmunización.

Al ver que sus pequeños o pequeñas, o las personas adultas mayores no se enferman, optan por no vacunarlas. Lo que tendrá repercusiones no hoy, sino en el mediano y largo plazo, porque volverán a aparecer enfermedades que se consideran desaparecidas.