Por omisión, Inmujeres requiere a Huactzinco el pago de 200 mil pesos

Debido a que el municipio de San Juan Huactzinco incumplió con la implementación de actividades establecidas en el convenio firmado con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la dependencia federal solicitó la devolución de los 200 mil pesos asignados a esa Comuna.

La síndica de ese municipio, Maribel Muñoz Ramírez dio a conocer esta situación, por ello, solicitó al Congreso del estado y al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) su intervención debido a que las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Alfredo Valencia Valencia, se han negado a subsanar las peticiones hechas por el Inmujeres.

“Fuimos requeridos por un procedimiento de Inmujeres, todo por un incumplimiento de un convenio y viene el requerimiento a nivel federal, dado eso es que he tomado de conocimiento y para que eso se subsane de manera inmediata, dado que a pesar de que han sido requeridos ya por el Inmujeres no han dado cumplimiento, por eso pido que el Congreso del estado tome cartas en el asunto, porque el alcalde no ha hecho nada para regresar los recursos”, explicó.