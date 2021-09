Inició reestructuración del ITC para que opere como Secretaría de Cultura a partir de 2022: Martínez

El titular del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), Antonio Martínez Velázquez informó que inició con el proceso de reestructuración del organismo para que comience a operar como Secretaría de Cultura estatal a partir de enero próximo, como se establece la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del gobierno del estado de Tlaxcala aprobada en agosto pasado.

Adelantó que el trabajo de reingeniería lo realiza un equipo técnico y la intención es crear una dependencia que opere con un presupuesto superior al que se le ha asignado al instituto, pero sin que este implique un engrosamiento de su estructura administrativa, sino que tenga una plantilla delgada pero más eficiente.

Lo anterior porque, explicó, la conformación actual del ITC implica la duplicidad de funciones y se han encontrado “algunas cosas que no son eficientes o que ya vienen en una inercia de unos años para acá y para la Secretaría tienen que ser coordinaciones muy eficientes que tengan amplio espectro territorial e institucional”.

“Ya está la Ley, ya se publicó a reforma a la Ley Orgánica del gobierno del estado de Tlaxcala, y a partir del primero de enero, así dice el artículo transitorio se convierte en Secretaría de Cultura del estado de Tlaxcala (…) El hecho de que sea secretaría lo estamos planteando no como un engrose de la burocracia, es lo que no queremos, sino como una posibilidad de que sean más eficientes y que haya más dinero para las comunidades creadoras de Tlaxcala”.

De momento, abundó el funcionario estatal se está trabajando con la estructura actual del ITC y hasta ahora ha sido renovado casi el 80 por ciento de los titulares de las direcciones que conforman el organismo. Aclaró que la reingeniería que se hace no implica necesariamente el despido de personal, sino revisar los perfiles para ubicarlos donde sean más eficientes.

Respecto de la duplicidad de funciones en que incurre la actual conformación del instituto, citó a las áreas de Vinculación y Gestión que llevan distintos programas federales, cuando una sola podría hacerse cargo de esas tareas, lo mismo pasa con la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET) y la Casa de Música.

En este último caso, su propuesta es la creación de un Sistema Estatal de Fomento Musical que vincule la metodología de la Casa de Música, que es más comunitaria, con la EMET que es una instrucción más profesional.

“Evidentemente en estos meses, con la reforma, seguramente seguiremos trabajando en las áreas con las que está conformado el instituto, y por otro lado, estamos haciendo un trabajo con un equipo técnico para la reingeniería del instituto ya como secretaría, tiene que ser, como ya lo dijo la gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros), una estructura más simple”.

Se busca, abundó, una estructura que no engrose, es decir, cuando pase a ser Secretaría tendrá algo más de presupuesto, estamos pidiendo un poco más de recursos que al instituto, pero que no engrose la nómina, al contrario que sea más acotada, pero más eficiente y que el recurso llegue a no solo a los artistas y creadores, sino a los artesanos, a todo el tema de arte popular que es uno de los ejes de trabajo, a las camadas de los carnavales, a los cronistas de la ciudad”.