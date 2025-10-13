Lunes, octubre 13, 2025
Inició IMSS vacunación contra influenza en Tlaxcala

La Redacción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala inició la Campaña de Vacunación de la Temporada Invernal 2025–2026 para proteger a la población en riesgo contra las enfermedades respiratorias, en particular la influenza estacional.

El arranque simbólico se llevó a cabo en el almacén delegacional del IMSS en Tlaxcala. Desde allí, el transporte de carga partió para entregar las vacunas en las 16 Unidades de Medicina Familiar (UMF). La vacunación se aplicará tanto a derechohabientes como a la población objetivo no derechohabiente de los municipios bajo la jurisdicción del IMSS.

Antes de salir el transporte con las vacunas, se aplicaron las primeras dosis al personal de salud y directivos, iniciando así la jornada de salud preventiva.

Se vacunará a los grupos de población en riesgo: niñas y niños menores de 5 años de edad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal de las instituciones de salud.

Por ello, el IMSS en Tlaxcala hace un llamado a la población derechohabiente para que lleve a su UMF a las personas del grupo de riesgo, para que sean vacunadas antes de que empiece la temporada invernal, ya que la vacuna hace efecto tres semanas después de su aplicación.

