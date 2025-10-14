Inició Comisión de Finanzas con aprobación de leyes de ingresos municipales del próximo año

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo comenzó con el análisis de las primeras 15 iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2026, con la finalidad de que éstas sean presentadas al pleno sin ninguna omisión o cobro inconstitucional.

Los integrantes de esta comisión ya analizan las propuestas que hicieron los munícipes, con la salvedad de cinco ayuntamientos, los cuales, tras una nueva valoración, determinaron que incumplieron con la legislación al no entregar sus propuestas o por no estar avaladas por los cabildos.

Los integrantes de la Comisión de Finanzas, en voz de su presidente, Bladimir Zainos Flores, descartó la creación de nuevos impuestos, pues atenderán las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referente al cobro de agua potable, juegos de azar y en el tema de la escandalización en la vía pública.

“Hoy se presentan ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización, las primeras 15 leyes de ingreso y bueno, nos estaremos apegando a lo establecido por el tema de la Suprema Corte, con el tema de la claridad en el cobro del agua, con los cobros de los juegos de azar y en tema de escandalizar en la vía pública. Nuevos impuestos no se van a permitir”.

Aunque, el diputado de Nueva Alianza admitió que no todos los ayuntamientos cobran los mismos impuestos, por lo que para el próximo año, tienen previsto que algunas Comunas se alineen a las contribuciones que recaudan el resto de las demarcaciones.

“Lo cierto es que también hay muchos municipios que no cobraban algunos impuestos que ya cobran en otros municipios y eso pues sería normal que las pudieran agregar en sus leyes, pero nuevos impuestos no estamos contemplando”.

Recordó que una vez que concluyó el plazo legal que tenían los ayuntamientos para presentar ante el Congreso local sus iniciativas de leyes de ingresos para el año 2026, tres municipios incumplieron con la disposición establecida en el Código Financiero del Estado y sus Municipios.

Pero después de analizar la documentación presentada por las 57 comunas que atendieron esta obligación, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo detectó que dos ayuntamientos entregaron sus propuestas sin el aval de sus respectivos cabildos.

“Principalmente tres municipios no entregaron sus leyes de ingresos y uno entregó el oficio sin incorporar la ley, pero estamos revisando las actas de cabildo porque en dos municipios ya detectamos que no viene aprobado por el cabildo el tema del de la ley de ingresos. Entonces, en automático, pues van a tener que seguir con la norma vigente”, pues éstas se tendrían por no presentadas.

Entre los municipios que incumplieron con lo que marca la legislación se encuentran Atltzayanca, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco y Santa Cruz Quilehtla, quienes tendrán que regirse con las disposiciones generales que el Congreso local apruebe para los municipios.