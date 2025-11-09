Iniciará CAPAM descuentos en el pago de agua potable en el marco del Buen Fin

En el marco del Buen Fin, el ayuntamiento de Tlaxcala pondrá en marcha una campaña de descuentos en el pago del servicio de agua potable, con el propósito de favorecer la economía de las familias capitalinas y, por primera vez, reconocer el esfuerzo de los hogares encabezados por madres y padres solteros.

A través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), el gobierno de Alfonso Sánchez García desarrollará esta campaña del 15 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Sobre el tema, el alcalde Alfonso Sánchez García destacó que esta acción busca impactar de forma positiva la economía de los tlaxcaltecas, al ofrecer un 50 por ciento de descuento en multas y recargos, además de beneficios especiales en el pago anual a personas adultas mayores con credencial del Inapam, con el objetivo de aliviar la carga económica y promover el cumplimiento responsable en los servicios municipales.

Asimismo, la CAPAM anunció un 10 por ciento de descuento en el pago anual anticipado y 30 por ciento para grupos vulnerables, en una política pública que busca que nadie quede fuera de los beneficios municipales.

De igual manera, y por primera vez, esta administración municipal realizará un descuento del 30 por ciento en la tarifa a madres y padres solteros, previa validación de requisitos.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la CAPAM, con dirección en calle 20 de Noviembre 46–A, en el centro de la ciudad u obtener información sobre horarios de atención a través de “Xicoh”, el asistente virtual del ayuntamiento de Tlaxcala, disponible en WhatsApp al 246 221 99 14.