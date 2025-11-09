Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Iniciará CAPAM descuentos en el pago de agua potable en el marco del Buen Fin

La Redacción

En el marco del Buen Fin, el ayuntamiento de Tlaxcala pondrá en marcha una campaña de descuentos en el pago del servicio de agua potable, con el propósito de favorecer la economía de las familias capitalinas y, por primera vez, reconocer el esfuerzo de los hogares encabezados por madres y padres solteros.

- Anuncio -

A través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), el gobierno de Alfonso Sánchez García desarrollará esta campaña del 15 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Sobre el tema, el alcalde Alfonso Sánchez García destacó que esta acción busca impactar de forma positiva la economía de los tlaxcaltecas, al ofrecer un 50 por ciento de descuento en multas y recargos, además de beneficios especiales en el pago anual a personas adultas mayores con credencial del Inapam, con el objetivo de aliviar la carga económica y promover el cumplimiento responsable en los servicios municipales.

Asimismo, la CAPAM anunció un 10 por ciento de descuento en el pago anual anticipado y 30 por ciento para grupos vulnerables, en una política pública que busca que nadie quede fuera de los beneficios municipales.

- Advertisement -

De igual manera, y por primera vez, esta administración municipal realizará un descuento del 30 por ciento en la tarifa a madres y padres solteros, previa validación de requisitos.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la CAPAM, con dirección en calle 20 de Noviembre 46–A, en el centro de la ciudad u obtener información sobre horarios de atención a través de “Xicoh”, el asistente virtual del ayuntamiento de Tlaxcala, disponible en WhatsApp al 246 221 99 14.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Grupo Salinas prevé revés en la Corte; ahora amenaza con demandar al SAT

La Jornada -
Ciudad de México. Al prever que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fallará en su contra respecto...

Casi 86% de plantas de tratamiento son inoperables: en muchas de estas solamente queda el terreno: Conagua

Guadalupe de La Luz Degante -
De las 117 plantas de tratamiento de agua inventariadas en el estado, solamente existe la certeza de que 16 se encuentran en operación, es...

Acatzingo y Texmelucan todavía adeudan el financiamiento que RMV les impuso para renovar alumbrado

Patricia Méndez -
Acatzingo y San Martín Texmelucan arrastran una deuda por 21.3 millones de pesos derivada del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que Rafael Moreno Valle les impuso con la...

Más noticias

PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

La Jornada -
Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de...

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

La Jornada -
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en...

Israel mantiene a presos palestinos en condiciones inhumanas y sin luz solar

La Jornada -
Moscú. Decenas de palestinos de la franja de Gaza están recluidos en Rakefet, una prisión subterránea israelí en la que carecen de luz solar,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025