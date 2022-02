Inician actividades en homenaje al centenario del natalicio de Desiderio Hernández Xochitiotzin

El gobierno del estado, la Secretaría de Cultura federal y la Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin, inauguraron las actividades para conmemorar los 100 años del natalicio del muralista tlaxcalteca, las cuales iniciaron con un Coloquio en los Murales de Palacio de Gobierno.

Durante el acto protocolario, realizaron una breve remembranza sobre el trabajo del artista que destacó en su época por el realismo de sus obras, “ha sorprendido a miles de personas con una noble emoción, producto de su humanidad, sensibilidad y una manera muy particular de manejar los colores (…) hablar de su obra, es citar la historia de su vida, el amor a nuestro estado, es sin lugar a dudas, hablar del origen de la tlaxcaltequidad”.

Por ello, se pidió a los presentes y a la población en general, apropiarse de la herencia cultural del estado y mostrar su orgullo de ser tlaxcalteca en cada lugar que visiten, tal como él lo hizo.

En su intervención, la presidenta de la Fundación, Citlali H. Xochitiotzin Ortega se dijo contenta de haber cumplido con las indicaciones encomendadas por su padre, de las que únicamente le resta concretar el proyecto para la construcción de un museo que albergue todo el acervo cultural del pintor.

“Xochitiotzin es un gran maestro, se empecinó en creer en lo mejor del hombre, hizo no solamente creerlo sino vivirlo, vincularse, dignificar a Tlaxcala, amar a la gente sencilla, amar incluso a sus enemigos (…) la fundación seguirá convocando el principio básico de amor y paz que encarna su presencia como artista”, dijo.

A su vez, la subsecretaria de Cultura federal resaltó los trabajos culturales del maestro y los trabajos en la exposición “Retrospectiva de un Tlacuilo, Desiderio Hernández Xochitiotzin”, en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México, a partir del 3 de septiembre.

“Quizá en el pasado el maestro no obtuvo el reconocimiento que se merece, pero ahora estamos trabajando con la comunidad artística para otorgarle la posición como tan distinguido mexicano y tlaxcalteca, al mismo nivel que los muralistas más reconocidos (…) la riqueza que tienen los muros de este edificio será compartida también con otros mexicanos porque como ya se ha dicho el arte no tiene fronteras, no tiene afiliación territorial, el arte es un hecho y una manifestación universal”, apuntó.

En su momento, el secretario de Cultura en el estado mencionó que el nacimiento de Hernández Xochitiotzin se empata con el centenario del Movimiento Muralista, por lo que “esta coincidencia afortunada nos permite reflexionar sobre los alcances del arte en un momento histórico donde se quería pensar y significar otra realidad para un país que había salido de una revolución social (…) debemos reimaginar su pincelada en las nuevas generaciones de tlaxcaltecas, orgullosos y dispuestos a contar su historia, la historia de un pueblo trabajador y culto que con su ejemplo conquistara una vez más las mentes y los corazones de todo México”.

Este miércoles, como parte del programa académico, se presentaron ocho ponencias en las que participaron académicos y expertos en la materia.

Al homenaje póstumo por el centenario del natalicio de Desiderio Hernández Xochitiotzin también asistieron representantes del Poder Legislativo y Judicial local, de la Secretaría de Cultura de Puebla, así como la comunidad artística del estado.