Inicia segundo bloque de Macro Regional de Atletismo en Tlaxcala

Con el apoyo del gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), las y los atletas tlaxcaltecas continúan en la búsqueda de su plaza para ser parte de la justa nacional más grande del deporte amateur en el país: la Olimpiada Nacional.

Hasta el momento, 14 competidores del estado ya han logrado su boleto a este magno evento en el primer bloque de competencia sub 16 y 18, macro regional C, que tiene sede en la pista atlética “Una Nueva Historia” de la Cuidad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, ubicada en el municipio de Apizaco.

Se trata de las y los atletas que, de acuerdo con los resultados por macro región A, B y C, obtuvieron las primeras 8 o 9 mejores marcas a nivel nacional: Kenya Cuauhtle Pérez obtuvo el primer lugar en los 3 mil metros planos, de la categoría sub 18, femenil; en los 5 mil metros marcha sub 18, Wendy Susano Gallegos logró clasificar en la cuarta posición nacional de 8 y primer lugar de la macro región C. Mientras, Ian Pérez López, se posicionó como la sexta mejor marca y primer lugar de macro región.

Los atletas Dante Huerta Martínez y Julián Farid Valderrama se colocaron en la sexta y séptima posición a nivel macro región, por lo que, a nivel nacional, se ubican en el lugar quinto y séptimo, respectivamente, de la prueba de los 300 metros planos.

En impulso de bala, sub 18, Ismael Macías Santiago obtuvo la séptima posición a nivel nacional, mientras que, a nivel macro región, obtuvo el segundo lugar.

En tanto, en la cuarta jornada que se realizó hoy, con la entrada en acción de las categorías sub 20, 23, Ita Livi Conde Bado, de la categoría sub 20, se impuso en el primer lugar de los 5 mil metros; mientras que, en la rama varonil, Yulian Alexander Galindo Blas, obtuvo el segundo lugar de los 5 mil metros, categoría sub 20, y en la categoría sub 23, de la misma prueba Ezequiel Hernández Pérez, también se colocó en la segunda posición.

A ellos se suman quienes ya habían clasificado de manera directa en los primeros 2 días de competencia: Evangeline Sánchez, Liliana Nieves Quiroz, Karla Torres Potrero, Christopher Flores Bonilla y Yandel Huerta Sánchez.

El atleta Yulian Alexande Galindo Blas expresó que “la pista es increíble, una de las mejores de México, y se siente muy bien correr en ella”.

Aseveró que ha trabajado mucho en la modalidad de fondo y remarcó que “el equipo es muy unido”: “Nos apoyamos entre sí con el profe Juan Alejandro Salvador, quien realizó sus planes de entrenamiento desde los meses de noviembre y diciembre para preparar a los atletas”.

Este día también compitieron en la prueba de los 400 metros planos, sub 20, femenil, Nisi Bautista, quien se colocó en la tercera posición, y Niza Rodríguez, en el octavo lugar; Ricardo Diaz, se ubicó en el lugar 16 de la prueba de los 100 metros planos, varonil sub 20; Osvaldo Meza y Diego Arias, lograron el cuarto y noveno lugar respectivamente, de la prueba varonil categoría sub 20 de 400 metros planos, y José Eduardo Lima, se ubicó en el sexto lugar, seguido por David Aceves, en octavo lugar, de la prueba de los 5 mil metros carrera, categoría sub 20.

En la prueba de los 100 metros planos, sub 23, varonil, Álvaro Leyva se encontró en el quinto lugar; en los 400 metros planos, sub 23 varonil, Luis Flores se colocó en la quinta posición. En los 500 metros carrera, sub 23 varonil, José Ángel Pérez, se ubicó en el lugar número 12.

Mañana continúa el quinto día de competencia macro regional, donde aún las y los atletas tlaxcaltecas buscarán su pase a la Olimpiada Nacional, y así robustecer la representación de la entidad en dicha competencia.