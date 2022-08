Inicia operativo interinstitucional para revisar unidades de transporte público

A fin de prevenir conductas ilícitas o faltas administrativas que pudieran presentarse en el interior de las unidades de transporte público, inició el operativo de supervisión en puntos estratégicos de mayor afluencia de usuarios y se sancionaron a 11 unidades que infringieron el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes.

En esta estrategia de coordinación interinstitucional participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Movilidad y Transporte, quienes de manera conjunta realizaron acciones de supervisión al interior de las unidades en los municipios de Santa Ana Chiautempan y Tepeyanco.

Estas acciones de seguridad para salvaguardar la integridad de la ciudadanía e inhibir posibles asaltos a pasajeros y a los propios conductores de las unidades, se efectuarán de manera permanente en distintos horarios y se revisarán todas las rutas del transporte público de la entidad como parte de las acciones que en materia de seguridad ejecuta el gobierno estatal.

Participaron en esta estratégica de prevención del delito, ejemplares caninos especializados en la detección de narcóticos y sustancias prohibidas al interior de las unidades; a su vez, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargaron de revisar a los usuarios ante una posible portación de arma u objetos prohibidos.

La Secretaría de Movilidad y Transporte realizó la revisión de documentos oficiales, tales como tarjeta de circulación, póliza de seguro del viajero y demás documentos correspondientes a la concesión de transporte público estatal, lo que resultó en la sanción de 11 unidades.

El primer punto de supervisión se realizó sobre carretera federal Santa Ana–Puebla (vía corta), a la altura de La Magdalena Tlaltelulco, donde se infraccionaron a dos unidades de la empresa autobuses Puebla–Tlaxcala–Calpulalpan, por prestar el servicio público de transporte en la modalidad y ruta no autorizada (fuera de ruta) y por el uso de polarizado en la unidad; una unidad colectiva de la ruta Santa Ana–San Luis Teolocholco, por falta de seguro del viajero y una unidad más de taxi del municipio sarapero, por no respetar la contingencia sanitaria (no usar cubrebocas).

El segundo punto de revisión fue en la carretera federal Puebla–Tlaxcala, a la altura del municipio de Tepeyanco, donde fueron infraccionadas siete unidades de la empresa Autobuses Puebla–Tlaxcala–Calpulalpan y Anexas S.A. de C.V., por prestar el servicio público de transporte en la modalidad y ruta no autorizada (fuera de ruta).

De esta forma, la Secretaría de Movilidad y Transporte reitera su compromiso con la ciudadanía de trabajar de manera coordinada para salvaguardar la integridad de los usuarios y de erradicar cualquier tipo de ilícito que pudiera presentarse en el interior de las unidades de transporte público, por lo que reiteró el llamado a reportar cualquier anomalía que pudiera registrarse en el transporte público, al número telefónico 246 46 5 29 76, en un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas.