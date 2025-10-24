Inicia operativo de coordinación y videovigilancia del C5i en la Feria de Tlaxcala 2025

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de Tlaxcala (C5i) inició su operativo especial de coordinación y videovigilancia en el recinto de “Tlaxcala, la feria de ferias 2025”, de este 23 de octubre al 17 de noviembre, con el propósito de fortalecer la prevención, vigilancia y atención inmediata ante cualquier eventualidad.

La Orden Particular de Operaciones contempla el despliegue de arcos móviles de detección de metales, bandas de inspección, equipos de rayos X y dispositivos tácticos de video en los principales accesos al recinto, lo que va reforzar una revisión más ágil y segura del ingreso de personas y objetos.

Además, se instalaron cámaras de videovigilancia al interior y exterior del recinto, integradas a la red estatal del C5i, que van a garantizar un monitoreo constante y en tiempo real en las zonas de mayor afluencia, vialidades y áreas de acceso, reforzando la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

El operativo incorpora también tecnología de analíticos, herramienta que contribuye a la identificación oportuna de personas vinculadas a posibles hechos delictivos o situaciones de riesgo.

De manera complementaria, el C5i instaló un Centro de Mando en la Feria de Tlaxcala 2025, desde donde se coordinará la atención de los reportes ciudadanos realizados a las líneas 9-1-1 y 089; al igual, se enlazarán las acciones operativas con las distintas dependencias de seguridad.

Asimismo, el C5i va a trabajar de manera estrecha con el Gabinete de Seguridad de Tlaxcala para integrar esfuerzos y estrategias que consoliden un esquema de seguridad integral a beneficio de las y los tlaxcaltecas.

Con estas acciones, el C5i de Tlaxcala refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar social, asegurando que la Feria Tlaxcala 2025 se viva en un ambiente de paz, orden y tranquilidad.