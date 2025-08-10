Inicia la entrega de semilla de avena a ejidos afectados por lluvias y granizo

La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) inició la entrega de semilla de avena a productores tlaxcaltecas cuyos ejidos sufrieron daños por exceso de humedad y caída de granizo, como parte de la estrategia emergente para garantizar la continuidad de las actividades agrícolas.

Esta medida, impulsada por el Gobierno del Estado, busca ofrecer una alternativa de siembra a productoras y productores que enfrentan pérdidas derivadas de fenómenos climáticos extremos.

El titular de la SIA, Rafael de la Peña Bernal, señaló que la entrega de semilla se realiza de forma directa a las y los beneficiarios para asegurar que los apoyos lleguen a productores que realmente lo requieren y que, previamente, personal técnico de la dependencia verificó las condiciones de sus ejidos.

Este 8 de agosto, en el auditorio de la comunidad de San Simón Tlatlauquitepec, en Xaltocan, se entregará a los municipios de: Hueyotlipan, Españita, Calpulalpan, Sanctórum, Benito Juárez, San Lucas Tecopilco, Muñoz de Domingo Arenas, Xaltocan y Apizaco.

Posteriormente, el 9 de agosto, de manera simultánea en la bodega de la SIA de Huamantla, se atenderá a los municipios de Terrenate, Xaloztoc, Tocatlán y Tzompantepec. Y en la bodega de Santa Apolonia Teacalco, a los ejidos de Tetlatlahuca, Zacatelco e Ixtacuixtla.

La entrega se realiza de manera ordenada y transparente, priorizando las zonas con mayor grado de afectación.

Con estas acciones, la SIA reafirma su compromiso de brindar atención oportuna al sector agrícola frente a los efectos del cambio climático.