Inicia Jornada de Cirugías de Cataratas y de mínima invasión

Con el firme compromiso de seguir transformando el sistema de salud y mejorar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inicio de la Jornada de Cirugías de Cataratas bajo la estrategia “Ver por México”, así como el arranque de las cirugías de mínima invasión y la rehabilitación integral de la Unidad de Hemodiálisis del Complejo de Atención Especializada para Salud y Bienestar (CAESB).

En su mensaje, la mandataria estatal recordó que uno de sus mayores anhelos desde el inicio de su gestión fue garantizar atención médica gratuita y de calidad en la entidad; por ello, se han construido, rehabilitado y equipado diversos hospitales, clínicas y espacios para que los tlaxcaltecas puedan acceder a servicios de calidad.

“Desde que llegamos a este gobierno, para mí era importante cubrir lo que hacía falta en el estado. Saben que yo tenía una fundación, y antes teníamos que llevar a los pacientes a otros estados para ser operados, pero hoy contamos con una clínica digna, hermosa y con los mejores equipos para atenderlos aquí mismo”, expresó.

Cuéllar Cisneros destacó que Tlaxcala cuenta actualmente con infraestructura médica de primer nivel, como la Clínica de Mínima Invasión y el área de hemodinamia, que colocan al estado como un modelo nacional en innovación y atención especializada.

Asimismo, subrayó que la ampliación del área de hemodiálisis, donde se realizan cerca de 30 mil sesiones anuales, representa un paso decisivo en la atención a pacientes con insuficiencia renal. “Nos da mucho gusto poder atender a más personas, ver cómo muchos pacientitos recuperan la vista y mejoran su vida”, dijo.

El titular de la Secretaría de Salud del estado (SESA), Rigoberto Zamudio Meneses, precisó que la estrategia “Ver por México” del gobierno federal contempla mil 100 cirugías de corrección de catarata, realizadas con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Bienestar y la Beneficencia Pública.

“Esta jornada significa esperanza y confianza para quienes más lo necesitan. Además, iniciamos el programa de cirugía de mínima invasión real, que permitirá operar vesículas, hernias, problemas urológicos y crear accesos vasculares para pacientes renales. Esta unidad revoluciona el sistema de salud, donde se realizan mil sesiones de hemodiálisis cada seis días en cinco turnos”, enfatizó.

Zamudio Meneses añadió que el CAESB se ha consolidado como un referente regional en salud, al brindar atención, no sólo a tlaxcaltecas, sino también a pacientes provenientes del norte de Puebla, quienes acuden a recibir tratamientos de alta especialidad.

Asimismo, beneficiarias y familiares expresaron su agradecimiento por las acciones que transforman vidas. “Gracias, gobernadora, por su bondad y por apoyar tanto a quienes lo necesitamos. Dios le bendiga por todo lo que hace”, expresó Sor Margarita Ortiz, en nombre de la religiosa Yolanda López, una de las beneficiadas.

Graciela González, madre de una menor beneficiada, resaltó la calidez del personal médico y el compromiso de la mandataria. De igual forma, María Leticia Pérez Rodríguez, paciente de cirugía oftalmológica, compartió su testimonio: “Hace un año me operaron del ojo derecho y quedé muy bien. Hoy me toca el izquierdo y estoy muy agradecida. Que siga ayudando a la gente discapacitada como yo, porque su apoyo cambia vidas”.

En el acto, la titular del Ejecutivo local entregó cuatro vehículos nuevos destinados al fortalecimiento del sistema estatal de salud, a través del Centro Estatal de Trasplantes, la Dirección de Atención Especializada en Salud, y el Programa de VIH/Sida, que reforzarán la vigilancia epidemiológica y la atención de enfermedades de transmisión sexual en la entidad.

Además, hizo un recorrido por las instalaciones para verificar los avances de rehabilitación de la Unidad de Hemodiálisis, la Clínica de Mínima Invasión y un quirófano, donde constató las mejoras implementadas para brindar servicios más eficientes y seguros a los pacientes.