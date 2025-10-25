Sábado, octubre 25, 2025
NoticiasSalud

Inicia Jornada de Cirugías de Cataratas y de mínima invasión

La Redacción

Con el firme compromiso de seguir transformando el sistema de salud y mejorar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inicio de la Jornada de Cirugías de Cataratas bajo la estrategia “Ver por México”, así como el arranque de las cirugías de mínima invasión y la rehabilitación integral de la Unidad de Hemodiálisis del Complejo de Atención Especializada para Salud y Bienestar (CAESB).

- Anuncio -

En su mensaje, la mandataria estatal recordó que uno de sus mayores anhelos desde el inicio de su gestión fue garantizar atención médica gratuita y de calidad en la entidad; por ello, se han construido, rehabilitado y equipado diversos hospitales, clínicas y espacios para que los tlaxcaltecas puedan acceder a servicios de calidad.

“Desde que llegamos a este gobierno, para mí era importante cubrir lo que hacía falta en el estado. Saben que yo tenía una fundación, y antes teníamos que llevar a los pacientes a otros estados para ser operados, pero hoy contamos con una clínica digna, hermosa y con los mejores equipos para atenderlos aquí mismo”, expresó.

Cuéllar Cisneros destacó que Tlaxcala cuenta actualmente con infraestructura médica de primer nivel, como la Clínica de Mínima Invasión y el área de hemodinamia, que colocan al estado como un modelo nacional en innovación y atención especializada.

- Advertisement -

Asimismo, subrayó que la ampliación del área de hemodiálisis, donde se realizan cerca de 30 mil sesiones anuales, representa un paso decisivo en la atención a pacientes con insuficiencia renal. “Nos da mucho gusto poder atender a más personas, ver cómo muchos pacientitos recuperan la vista y mejoran su vida”, dijo.

El titular de la Secretaría de Salud del estado (SESA), Rigoberto Zamudio Meneses, precisó que la estrategia “Ver por México” del gobierno federal contempla mil 100 cirugías de corrección de catarata, realizadas con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Bienestar y la Beneficencia Pública.

“Esta jornada significa esperanza y confianza para quienes más lo necesitan. Además, iniciamos el programa de cirugía de mínima invasión real, que permitirá operar vesículas, hernias, problemas urológicos y crear accesos vasculares para pacientes renales. Esta unidad revoluciona el sistema de salud, donde se realizan mil sesiones de hemodiálisis cada seis días en cinco turnos”, enfatizó.

- Advertisement -

Zamudio Meneses añadió que el CAESB se ha consolidado como un referente regional en salud, al brindar atención, no sólo a tlaxcaltecas, sino también a pacientes provenientes del norte de Puebla, quienes acuden a recibir tratamientos de alta especialidad.

Asimismo, beneficiarias y familiares expresaron su agradecimiento por las acciones que transforman vidas. “Gracias, gobernadora, por su bondad y por apoyar tanto a quienes lo necesitamos. Dios le bendiga por todo lo que hace”, expresó Sor Margarita Ortiz, en nombre de la religiosa Yolanda López, una de las beneficiadas.

Graciela González, madre de una menor beneficiada, resaltó la calidez del personal médico y el compromiso de la mandataria. De igual forma, María Leticia Pérez Rodríguez, paciente de cirugía oftalmológica, compartió su testimonio: “Hace un año me operaron del ojo derecho y quedé muy bien. Hoy me toca el izquierdo y estoy muy agradecida. Que siga ayudando a la gente discapacitada como yo, porque su apoyo cambia vidas”.

En el acto, la titular del Ejecutivo local entregó cuatro vehículos nuevos destinados al fortalecimiento del sistema estatal de salud, a través del Centro Estatal de Trasplantes, la Dirección de Atención Especializada en Salud, y el Programa de VIH/Sida, que reforzarán la vigilancia epidemiológica y la atención de enfermedades de transmisión sexual en la entidad.

Además, hizo un recorrido por las instalaciones para verificar los avances de rehabilitación de la Unidad de Hemodiálisis, la Clínica de Mínima Invasión y un quirófano, donde constató las mejoras implementadas para brindar servicios más eficientes y seguros a los pacientes.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Color, tradición y alegría llenan las calles de Tlaxcala con el desfile de “La Feria de Ferias 2025”

La Redacción -
Con un ambiente de fiesta, color y orgullo tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el tradicional Desfile de Feria Tlaxcala 2025, un evento...

Arranca gobierno del estado entrega de la tercera etapa de C2 municipales

La Redacción -
El Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), inició la entrega de la tercera etapa de...

Impulsan el empoderamiento de las mujeres con el uso de la tecnología

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada por la directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora de los Programas de la...

Más noticias

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Pese al alto el fuego, el hambre persiste en la franja de Gaza

La Jornada -
Ginebra. El hambre no disminuyó desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamas e Israel, que entró en vigor la semana...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025