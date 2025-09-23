Inicia funciones el nuevo complejo de fiscalías de delitos de alto impacto

Al reiterar su oferta “de cero impunidad y cero corrupción”, así como procesos más rápidos, con instalaciones modernas y equipo adecuado en espacios dignos para las víctimas y sus familias, áreas de acompañamiento y atención humana, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó el nuevo complejo de fiscalías en delitos de alto impacto.

- Anuncio -

A casi dos años de haberse colocado la primera piedra, se puso en marcha este edificio, con una inversión total de alrededor de 126.8 millones de pesos, el cual alberga a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a la de Feminicidios, a la del Secuestro, a la de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Trata de Personas y a la de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como a la Unidad de Homicidio.

Ernestina Carro Roldán, titular de la FGJE, señaló que en este complejo de fiscalías especializadas la inversión “es histórica” para la procuración de justicia, donde los ministerios públicos, peritos, policías de investigación y personal administrativo cuentan con un espacio laboral digno y seguro, al igual que para las víctimas del delitos de alto impacto, quienes afirmó que serán atendidas por servidores públicos capacitados, “los 365 días del año, las 24 horas del día, esto como un compromiso a la ciudadanía tlaxcalteca”.

A través de un video, la FGJE remarcó que “hoy más que nunca la seguridad y el acceso a la justicia son fundamentales” y que que trabajará “incansablemente para dar respuesta rápida, efectiva y humana a cada uno de los casos que se presenten…. hoy Tlaxcala da un paso firme hacia la construcción de un estado más justo, más seguro y más humano” y en el que “la justicia sea una realidad al alcance de todos”.

- Advertisement -

Luego, Carro Roldán presentó resultados sobre incidencia delictiva “que va a la baja”, pues se llevan 36 meses en los que la entidad permanece con las estadísticas menores a nivel nacional.

Asimismo, “tenemos el cuarto mes consecutivo que hemos recibido una felicitación por parte del gobierno federal como el estado con mayor ejecución de órdenes de aprehensión y cumplimientos a cateos”, debido a la coordinación entre el estado y la Federación.

Remarcó que estos datos “van de la mano” con los referentes a sentencias con órdenes de aprehensión y de cateo, para lo cual se requiere de todo un sustento jurídico, por lo que “nos da mucho gusto que ahora tengamos un nuevo Poder Judicial donde no se presente la puerta giratoria, donde no existe impunidad ni corrupción”.

- Advertisement -

En cuanto a delitos de alto impacto, a través de un video, la FGJE explicó que en los primeros ocho meses de 2025 se han cumplido 250 órdenes de aprehensión, lo que ha permitido la captura de personas implicadas.

De tal forma que se cumplieron 52 órdenes de aprehensión por homicidio, 14 por desaparición cometida por particulares, 10 por trata de personas, siete por feminicidio, cinco por secuestro, tres por extorsión agravada y tres por feminicidio en grado de tentativa; y se han ejecutado 12 cateos.

En el mismo periodo, la Fiscalía obtuvo 109 sentencias condenatorias que suman un total de 5 mil 652 años de prisión, lo cual se traduce en 49 sentencias por homicidio, 19 por secuestro, 17 por trata de personas, 16 por feminicidio, cinco por desaparición cometida por particulares y tres por extorsión.

“Hoy Tlaxcala es sinónimo de paz, cada detención, cada sentencia, cada operativo tiene un solo propósito: proteger a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos y garantizar que Tlaxcala siga siendo el lugar seguro que todos merecemos”.

La fiscal afirmó que los avances son contundentes, “no solamente en infraestructura, también en salarios, en derechos laborales y demás”. Reiteró el compromiso de “cero impunidad y cero corrupción. Seremos claros con aquellos que no se guíen por la ética en la procuración de justicia”.

A su vez, Eduardo Hernández Tapia, titular de la Secretaría de Infraestructura, precisó que este complejo se construyó con una inversión estatal de 115 millones 280 mil 932 pesos, aunque Ernestina Carro dio a conocer que en total se destinaron 126 millones 866 mil 573.47 pesos.

Este recinto consta de 4 mil 031 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles que albergan oficinas, comandancias, oficinas para ministerios públicos, salas de juntas y de negociación; archivos, áreas para pernocta, celdas y cuartos de resguardo de armamento, así como baños y equipo; cafetería, caseta de vigilancia, estacionamiento y cuartos de baño, indicó.

Mientras que la gobernadora recalcó que las obras que se inauguran “se queden para el futuro de Tlaxcala, para el engrandecimiento de este estado y sobre todo para dar una cálida y una atención de primera”.

Se refirió a la fiscal del estado como una mujer “que ha sabido responder a la altura de los tlaxcaltecas, porque es intachable, una mujer que no se presta a nada de cosas que a veces en otros momentos conocíamos”.

Repasó la transformación de Procuraduría a FGJE, lo que significó también renovar al personal con antigüedad y ahora de sus instalaciones, “para todo lo que tiene que ver con una Fiscalía realmente de calidad, que dé atención de primera”.

Citó que hay más de 400 servidores públicos de la FGJE con nuevos salarios y prestaciones. Subrayó que ha sido un reto la construcción de las ciudades, entre ellas la de Seguridad donde se ubicará la Academia de Policía, pues agregó que para poder ser policía se deben presentar exámenes de certificación.

“Todos los días estamos comprometidos con el trabajo en esta materia”, de ahí que con este complejo de fiscalías especializadas “lo que queremos es que haya procesos más rápidos con instalaciones modernas y equipo adecuado en espacios dignos para las víctimas y para sus familias; áreas de acompañamiento y atención humana”, mejores condiciones de trabajo para policías para peritos y para fiscales.

Añadió que esto se ha hecho “pensando en la gente, en precisamente lo que busca el pueblo de Tlaxcala y lo que busca es que cuando se cometa un delito haya justicia, y hoy con todo este trabajo siempre decimos cero a la impunidad, cero a la corrupción y seguiremos trabajando de la mano todos”.

Puntualizó que al Poder Perjudicial, al “que hoy que llega un aire renovado, tenemos mucha fe de que hoy se conduzcan a la altura también de los tlaxcaltecas”, para que con el equipo de seguridad, cada día se den “mejores resultados”.