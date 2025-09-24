Inicia Foro Automotriz Tlaxcala 2025 con intención de superar 2 mil mdp en negociaciones

Con la intención de superar los 2 mil millones de pesos a través de la participación de 54 empresas compradoras en más de 900 encuentros de negocios, este miércoles inició el Foro Automotriz 2025 en el Centro de Convenciones de la capital, en donde la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que el acompañamiento cercano y comprometido hacia los inversionistas es parte de una nueva forma de gobernar para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social.

En la ceremonia de inauguración de este foro que se realiza el 24 y 25 de septiembre, la titular del Poder Ejecutivo local refirió que el Foro Automotriz Tlaxcala 2025 es un espacio que se ha consolidado como referente nacional en el diálogo sobre el futuro de la industria automotriz, particularmente ante la revolución eléctrica que está transformando la movilidad en el mundo. “Este foro refleja la visión de nuestro Plan Estatal de Desarrollo. centrado en la prosperidad compartida”.

Ahondó que crecer económicamente con sentido social, fortalecer a las grandes empresas, pero también acompañar con firmeza a las micro, pequeñas y medianas industrias, es una ruta que se alinea con los principios de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que coloca al centro a las personas, impulsa el desarrollo con justicia y busca que nadie se quede atrás.

Cuéllar señaló que Tlaxcala se ha posicionado como punta de lanza en el sector automotriz, pues a la fecha cuenta con más de 50 industrias vinculadas a esta cadena productiva, de las cuales 28 son proveedoras directas de las principales armadoras a nivel mundial. Esta dinámica genera más de 13 mil empleos directos con inversiones de 13 países que confían en el estado.

Sin embargo, acotó, “nuestra visión no se limita a atraer nuevas inversiones. También trabajamos en respaldar a quienes ya han apostado por Tlaxcala. Lo hacemos a través de financiamiento, capacitación, asesoría y el fortalecimiento de cadenas de proveeduría más sólidas y competitivas. Ese acompañamiento es parte de una nueva forma de gobernar […] una forma de gobernar cercana, comprometida, que entiende que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar social”

Aseguró que el Foro Automotriz Tlaxcala 2025 será una plataforma clave para encuentros de negocios donde empresas compradoras compartirán sus requerimientos y abrirán oportunidades a los proveedores locales.

También, destacó la presencia de 50 expositores que mostrarán el talento y la innovación de las Mipymes, y la realización de ocho conferencias magistrales que reúnen a expertos para analizar las tendencias más importantes del sector.

Observó que la participación de secretarios de Desarrollo Económico del país en este encuentro es una muestra de que hoy existe un reconocimiento también en Tlaxcala como un estado competitivo, innovador y con visión de futuro. “Agradezco profundamente su presencia y tengan la certeza de que en nuestro gobierno siempre encontrarán aliados para construir juntos bienestar y prosperidad para México”.

Apuntó que Tlaxcala acelera hacia el futuro prometedor en la industria automotriz junto con empresas, academia, trabajadores y sociedad, “porque al sumar esfuerzos no solo generamos empleos, sino también bienestar y oportunidades para todas las familias […] ese es el verdadero sentido de la Cuarta Transformación, que el progreso económico sea compartido y que llegue a todos los rincones del estado”.

Agradeció a las y los 21 secretarios de Economía de distintos estados de la República su presencia, así como a “nuestros aliados empresariales, académicos y sociales, y a todas las personas que se dan cita en este gran encuentro”.

Antes, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón comentó que el 38.9 por ciento de los autos que se arman en México son para exportación.

Además, ponderó que Tlaxcala cuente con un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, que sea el primero a nivel nacional que ya está en construcción y que se entregará el 28 de febrero de 2026.

“La gobernadora siempre nos ha pedido ser los primeros en todo y pues ahí nos trae la señora gobernadora trabajando a marchas forzadas, pero lo estamos logrando. Señora gobernadora, usted me pidió ser primeros y estamos acá lográndolo día a día”, apuntó.

Informó que a este foro asisten 21 secretarios de Desarrollo Económico de diferentes estados de la República, con quienes sostendrán una mesa de trabajo por la tarde de este miércoles para ver los planes que tienen de cara al análisis para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC), pues el viernes tendrán una mesa de trabajo con Marcelo Ebrard, secretario de Economía federal, para ir preparando los documentos necesarios e ir defendiendo a toda la industria mexicana.

En tanto, el presidente del Clúster Automotriz Zona Centro (Clauz), Víctor Cota Elorriaga manifestó que el Foro Automotriz Tlaxcala 2025 es un espacio que ya se ha consolidado como referente nacional para la innovación de proveeduría y la colaboración en esta industria.

Indicó que el Foro Automotriz Tlaxcala 2025 es la plataforma ideal para el desarrollo de la gran industria, de Pymes, proveedores, talento joven y líder legado experimentado. “En nombre del Clúster Automotriz Zona Centro, reitero nuestro compromiso de ser un aliado estratégico con el gobierno de Tlaxcala, de sus empresas y de su gente”.

Apuntó que en el Claus “construimos con colaboración, visión de largo plazo y un enfoque humano sostenible. Queremos reconocer todas las iniciativas del gobierno del estado Tlaxcala para el impulsar el desarrollo económico a través de la construcción y modernización de los parques industriales, la atracción constante de empresas en el polo de desarrollo. Estas acciones generan las condiciones más favorables para la llegada de inversión nacional e internacional”.

En este acto estuvo la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz; la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; el oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui; el representante en Puebla y Tlaxcala de la Cámara Mexicana Alemana de Comercio e Industria (Camexa), Dirk Petersen; secretarios de Desarrollo Económico del país, empresarios, diputados, representantes de cámaras empresariales, funcionarios del gabinete legal y ampliado, y estudiantes de carreras afines.