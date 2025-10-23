Jueves, octubre 23, 2025
Inicia el Primer Encuentro de Escultores en la Escuela de Arte

La Redacción

Artistas provenientes de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Querétaro participan en el Primer Encuentro de Escultores, que organiza la Secretaría de Cultura (SC) del estado, a través de la Escuela de Arte de Tlaxcala (EDART), como un espacio de creación, intercambio y formación que fortalecerá la práctica artística y el diálogo entre generaciones.

El encuentro, que se desarrolla del 20 al 24 de octubre, transformó a la EDART en un laboratorio creativo donde maestras, maestros y estudiantes exploran diversas técnicas escultóricas y reflexionan sobre el papel de la escultura en la actualidad.

El programa contempla talleres, demostraciones, charlas y sesiones colectivas de trabajo, con el objetivo de fomentar la colaboración entre artistas y promover nuevas aproximaciones a la creación tridimensional.

Entre las actividades más esperadas destaca la conferencia magistral del escultor Sebastián, reconocido internacionalmente por su aporte al arte contemporáneo y su influencia en el paisaje urbano de México. En su intervención, el artista compartirá su visión sobre la escultura como un lenguaje universal y su papel en la construcción de la identidad cultural del país.

Durante la inauguración, autoridades culturales resaltaron que este encuentro constituye un espacio de aprendizaje y comunidad, donde el arte se convierte en vehículo para el intercambio de ideas, la innovación técnica y la expresión colectiva.

La SC reafirmó su compromiso con el impulso a las artes visuales y la formación profesional artística, al tiempo que consolida al estado como un referente nacional en la promoción del arte contemporáneo y las nuevas generaciones de creadores.

Con actividades abiertas al público y la participación de destacados exponentes, el Primer Encuentro de Escultores de la EDART busca dejar huella en el panorama artístico de Tlaxcala, fortaleciendo los lazos entre la academia, los artistas y la comunidad cultural del país.

De esta forma, Tlaxcala reafirma su vocación como tierra de arte y creatividad, que impulsa la innovación y el talento en el ámbito escultórico nacional.

