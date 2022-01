Inicia el pago a 108 mil 328 tlaxcaltecas de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad

La Secretaría de Bienestar, delegación Tlaxcala, informó que este 12 de enero inicia el operativo de pago en mesa de atención de los programas Pensión para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, a 108 mil 328 beneficiarios, con una dispersión de 407 millones 268 mil 400 pesos.

El delegado de los Programas para el Desarrollo en el estado de Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez informó que el operativo de pago cubre el bimestre enero–febrero y culminará el próximo 2 de febrero, y no será requisito condicionante la presentación del comprobante de aplicación de refuerzos de vacuna contra la Covid–19.

Luna Vázquez destacó que es parte del compromiso social que el gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene con los hombres y mujeres que aportaron a la construcción del país.

La entrega de recursos se realizará en tres modalidades: depósito a tarjetas bancarias; 127 sedes de pago en mesas de atención en los 60 municipios y orden de pago en ventanillas Telecomm, de acuerdo con el calendario programado.

Abundó que para la pensión de 99 mil adultos mayores se dispersarán 381 millones 150 mil pesos; mientras que a través de la Pensión para Personas con Discapacidad se entregarán 26 millones 118 mil 400 pesos.

El delegado destacó que se cumplen los compromisos adquiridos, de ahí que se incrementó el monto de la pensión a adultos mayores en 750 pesos, al pasar de 3 mil 100 pesos en 2021 a 3 mil 850 para 2022; mientras que para personas con discapacidad pasó de 2 mil 700 a 2 mil 800 pesos.

Luna Vázquez reiteró el compromiso de la delegación del estado con el pueblo tlaxcalteca, en apego al principio de servir al pueblo, y como reza el lema de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.