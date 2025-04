Inicia el Macro Regional de Atletismo en el estado; cuatro tlaxcaltecas obtuvieron su pase a la Olimpiada Nacional

Tlaxcala recibió el macro regional de atletismo, rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2025, como parteaguas de la justa nacional más grande del deporte amateur en el país y de la cual la entidad fungirá como sede principal desde el 16 de mayo de 2025.

En esta disciplina, que se realiza en la pista atlética “Nueva Historia”, de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, cuatro tlaxcaltecas ya consiguieron su boleto para representar al estado en la Olimpiada Nacional 2025.

Se trata de las y los atletas Liliana Nieves Quiroz, quien obtuvo el primer lugar en la prueba de los 800 metros planos, categoría sub 18, y Yandel Huerta Sánchez, quien clasificó en segundo lugar en la prueba de los 800 metros planos, varonil, sub 18. También, en segundo lugar, de la prueba de 2 mil metros con obstáculos, clasificó Karla Torres Potrero y, en primer lugar, en la prueba de los 2000 metros con obstáculos, Cristopher Flores Bonilla.

El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), abrió las puertas esta mañana a más de 900 atletas, así como a entrenadores, equipo médico, jefes de misión, padres de familia y público en general, que se dieron cita en la pista ubicada en el municipio de Apizaco, para ser testigos de esta justa deportiva, de la macro región C, a la cual, además de Tlaxcala, la conforman los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, junto con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En las competencias, también participaron Alejandro Juárez, en los 2 mil metros con obstáculos, varonil sub 18, quien quedó en el quinto lugar de la prueba; en los 100 metros planos, femenil sub 18, las atletas Milka Alcocer y Yaretzi Candia, quienes se posicionaron en el lugar 15 y 16 respectivamente. En el sexto y séptimo lugar, de lanzamiento de jabalina, rama varonil sub 16, se colocaron los jóvenes Axel Estudillo y Alejandro Moreno; y en los 100 metros planos, sub 18 varonil, con los lugares 14, 21 y 23 de este ranking, se posicionaron Axel Aguirre, Carlos Sánchez y Josep Franquiz.

Mañana continúa el segundo día de la justa, cuando las y los atletas de Tlaxcala intentarán nuevamente clasificar a la etapa nacional en esta disciplina para colocar el nombre de la entidad en lo más alto del pódium, ante competidores de otras entidades del país.

Las competencias comenzarán desde las 8 horas, por lo que se recomienda a los asistentes arribar con puntualidad.