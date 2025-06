Inicia competencia de lucha femenil en la Olimpiada Nacional Conade en Tlaxcala

Este miércoles inició la competencia de lucha estilo libre femenil en la Olimpiada Nacional Conade 2025 en Tlaxcala, modalidad que fue incorporada a partir de 2004, lo que significó un gran paso en la inclusión de mujeres en este deporte.

En el Centro de Convenciones, atletas de delegaciones de diversas entidades del país, entre ellas Tlaxcala, participaron en 50 combates intensos y llenos de emoción, en busca de lograr su pase a la fase de semifinales y a la gran final.

A 21 años de la inclusión de la modalidad femenil en las Luchas Asociadas, además del estilo libre y grecorromana, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) promueve y reconoce la participación de las mujeres en diversas disciplinas deportivas, y fomenta la igualdad de género en el ámbito deportivo.

El presidente de la Asociación de Luchas Asociadas en Tlaxcala, César Jesús Ramírez Castillo, resaltó la importancia de eliminar estereotipos en el deporte y destacó el creciente interés de las mujeres por participar en esta disciplina.

“Para nosotros, las mujeres son prioridad, porque hoy la mujer tlaxcalteca es de las mejores guerreras. Las mujeres que luchan hoy por hoy son muy aguerridas. Creemos que hay un excelente nivel”, comentó al destacar que en esta edición de la Olimpiada CONADE participarán 13 atletas en las categorías infantil, escolar, cadete y juvenil.

Naidelin Ailén Cortez Delgado, representante de la delegación de Nuevo León en la categoría juvenil U20, afirmó que desde los 8 años nació su interés por participar en las luchas asociadas, un deporte en el que compiten tanto hombres como mujeres, en el que se requiere de fuerza, disciplina, velocidad y concentración para derrotar al rival.

“Me gustó mucho porque tiene un poco de todo: utilizamos las pesas para los entrenamientos, la gimnasia, la acrobacia… utilizas todo tu cuerpo, no necesitas otras herramientas para practicarlo”, puntualizó.

Cecilia Lizbeth Barranco, de la delegación Oaxaca, categoría U20 y preseleccionada nacional para el Campeonato Panamericano de Perú 2025, afirmó que la lucha olímpica es un deporte que pueden practicar hombres y mujeres, donde la confianza y la mentalidad juegan un papel fundamental para vencer al oponente.

“Para obtener el triunfo, lo primero que pienso es que no importa el rival que tienes enfrente. El único rival eres tú y tu mente. Si desde el inicio piensas: No soy muy fuerte, no le voy a ganar, entonces ya estás perdiendo desde antes de comenzar”, señaló.

Por su parte, Xóchitl Itzel Hernández Velasco, representante de la delegación de Jalisco, resaltó que con el paso de los años ha incrementado de manera significativa la participación e interés de las mujeres en este deporte, que requiere concentración, fuerza y valentía para superar el miedo.

“Al principio me daba miedo solo de escuchar que era lucha, porque no estás acostumbrada a que una mujer practique este deporte. Pero me gusta mucho, porque necesitas tener demasiada disciplina”, enfatizó.

La fase 3 de Luchas Asociadas, en la modalidad de estilo libre femenil, se llevan a cabo el 11 y 12 de junio en las instalaciones del Centro de Convenciones de Tlaxcala.