Inicia ciclo escolar en Facultad de Odontología de la UATx con un día de retraso por inundaciones

La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) arrancó este martes sus actividades académicas del ciclo otoño 2025, un día después de lo previsto, debido a las inundaciones registradas el pasado domingo que afectaron salones, clínicas, el auditorio y áreas comunes.

La fuerte lluvia que cayó el domingo 17 de agosto provocó que la Facultad de Odontología de la UATx se viera completamente anegada, situación que impidió el inicio de actividades escolares programado para el lunes 18.

Las zonas más afectadas fueron la clínica odontológica y el auditorio, así como salones y áreas verdes. De acuerdo con el personal, el nivel del agua alcanzó hasta 50 centímetros de altura, con lodo, ramas, hojas y aguas negras.

En entrevista, la académica Elvia Ortiz Ortiz señaló que la decisión de retrasar el inicio de clases fue necesaria. “Optamos por suspender por la salud de los chicos, porque estaban muy húmedas las áreas, demasiado frías, y eran aguas negras. Había que primero limpiarlo”, explicó.

Ortiz detalló que desde el mismo domingo, alrededor de las 19:30 horas, personal docente y administrativo acudió a la facultad para comenzar con las labores de limpieza. “A esa hora estaba todo inundado y lo primero fue resguardar la seguridad de los estudiantes, particularmente porque vienen de blanco y traen sus uniformes”, comentó.

El agua alcanzó incluso la mitad del auditorio, lo que representó una situación inédita para la institución. “De esta magnitud nunca lo habíamos sufrido”, reconoció la académica.

Las labores de saneamiento se extendieron durante toda la jornada del lunes. Profesores y personal administrativo participaron con escobas y herramientas para retirar lodo y agua. “Estamos todos los maestros, dando respuesta a los estudiantes. El área está seca, solamente ventilamos para que se mantenga lista”, apuntó Ortiz.

La directora de la Facultad, Nohemí Lima Hernández, también coordinó las acciones junto con Protección Civil, y notificó a la comunidad académica la noche del domingo sobre la suspensión de actividades, con el objetivo de evitar riesgos. “La indicación se dio como a las 8:30 de la noche porque no salía el agua”, explicó la docente.

Gracias a estas medidas, hoy martes 19 de agosto la Facultad de Odontología abrió sus puertas con normalidad. Por lo que este martes se desarrollaron de manera paralela el curso propedéutico para los estudiantes de primer semestre en el auditorio y las clases regulares para los demás semestres.

El nuevo ciclo escolar otoño 2025 arrancó en la Facultad con la presencia de 150 alumnos de nuevo ingreso, quienes se integran a la comunidad universitaria de Odontología.

Por último, la académica subrayó que las lluvias que provocaron la inundación fueron atípicas. “Son lluvias inusuales, ya lo vimos en la Ciudad de México y en todo el país. Nadie esperábamos estas precipitaciones”, finalizó.

