Inicia Chiautempan certificación de pozos de agua con respaldo de Coeprist y CEAS

La Redacción

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) respaldaron el inicio de la certificación de nueve pozos de agua de un total de 20 que existen en el municipio de Chiautempan.

En la comunidad de San Pedro Muñoztla se dio el banderazo oficial para el inicio de estas acciones que forman parte de la estrategia estatal para garantizar el acceso a agua segura y de calidad para el consumo humano en municipios y comunidades del estado.

La titular de la Coeprist, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez subrayó que Tlaxcala es el primer estado del país en implementar un proceso de certificación de pozos, lo que impacta de manera directa la vida de miles de familias.

“Existía un rezago de años, pero hoy estamos comprometidos con garantizar la calidad del agua para todos los tlaxcaltecas. Este proceso nos permite detectar contaminantes y prevenir enfermedades. Este año certificaremos nueve pozos, y el próximo, los 11 restantes”, puntualizó.

En su intervención, Israel Tobón Solano, director de CEAS, recordó que el compromiso número 93 de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, contempla el saneamiento de los tres ríos más contaminados del país, que incluye el río Zahuapan, y acciones como la certificación de pozos en Chiautempan se alinean con esa meta.

“Este municipio será ejemplo estatal. Invitamos a más comunidades a sumarse, no solo en la certificación, sino en labores de vigilancia para cuidar la infraestructura hídrica”, expresó Tobón Solano.

Por su parte, Elvira Zecua Ortiz, presidenta de la comunidad de Muñoztla, celebró que el pozo local cuente ya con infraestructura adecuada para garantizar la calidad del agua.

“Seremos el primer pozo certificado del municipio y eso nos permitirá acceder a recursos para seguir mejorando el servicio a nuestra comunidad”, afirmó.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coeprist y la CEAS, bajo la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, como parte de sus compromisos para garantizar el acceso universal a agua confiable.

Este esfuerzo interinstitucional refrenda la visión del gobierno estatal con la salud, el bienestar y el desarrollo sostenible de Tlaxcala.

